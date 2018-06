Nuova release per il polistrumentista emiliano From Father To Son: arriva l’album Spiritual Moments con il suo personalissimo rock d’autore

Lanciato oggi il nuovo album di From Father To Son - al secolo Simone Del Rio - per la label bolognese VivaMusic: in radio arriva Spiritual Moments, rilasciato insieme al videoclip di My Heart Is Yours, primo brano estratto dall’album! Una lettera d’amore, dolce come le armonie cantautorali che le fanno da sfondo, impreziosita da morbide linee di chitarra e da accenti di un rock sognante che sembra bussare senza sosta alla nostra porta ma sempre sottovoce, senza strepiti, senza rumore.

From Father To Son è un polistrumentista della provincia bolognese che cerca di percorrere una corrente musicale e creativa del tutto personale. Ogni tanto questa corrente si fa morbida e fredda, altre volte mistica e calda: un rock d’autore marcatamente caratteristico quello di From Father To Son, che conquista e diviene una continua sorpresa, traccia dopo traccia.

Tante le soddisfazioni e i traguardi collezionati dal musicista emiliano negli ultimi anni: partecipa al Medicina Rock Festival, apre a Cisco Bellotti, Joe Purdy, Amy Vachal e Altre di B, si esibisce in diversi club della zona, sul palco del Circolo Arci Fuori Orario di Reggio Emilia e su quello del Freakout Club di Bologna tra gli altri. Nel novembre del 2015 From Father To Son firma con la label bolognese VivaMusic per la pubblicazione del suo primo EP The Island e tre anni dopo, nel giugno del 2018, è pronto a presentare il suo nuovo full-length Spiritual Moments, registrato da Not Brushing Dolls di Christian Lisi.

From Father To Son presenterà dal vivo il suo nuovo album in occasione dell’evento Imola in Musica di sabato 30 giugno 2018 e del festival Note di Strada di Casalfiumanese (Bologna) domenica 22 luglio 2018. Potrete ascoltare il singolo My Heart Is Yours in radio, su Spotify o godervelo in video su Youtube, l’album Spiritual Moments invece lo trovate su iTunes!

Pubblicata il 25/06/2018