NUDI, l’album d’esordio dei BLIPS

Uscirà il 26 giugno 2017, edito da ‘La Clinica Dischi’, l’album d’esordio dei ‘Blips’ dal titolo ‘Nudi’.

Il titolo del disco vuole essere una provocazione: quando sei nudo devi essere per forza te stesso. Ed in questo loro primo lavoro, i Blips hanno deciso di non farsi condizionare da niente e nessuno, hanno voluto ‘spogliarsi’ di tutto quanto fosse estraneo al loro modo di vivere la musica per mostrarsi al pubblico così come sono, diretti e semplici, ‘nudi e crudi’. Un concetto, questo, molto punk; ed in effetti è proprio questo il genere che insieme alla new wave influenza maggiormente le sonorità ed il sound del trio toscano. All’interno di Nudi si parla di storie, attimi, pillole di vita post-adolescenziale, di quei delicati momenti legati all’età del primo vero confronto con la vita in cui le certezze sono poche e tantissimi i dubbi; si raccontano storie d’amore, delusioni, emozioni, stati d’animo confusionari, insoddisfazioni, dolori, incazzature e ansie che in qualche modo accomunano tutti gli esseri umani.

‘Perché alla fine, quando siamo nudi, siamo tutti uguali, non ci sono differenze’.

Il primo singolo estratto dal disco, del quale sarà disponibile anche un videoclip, è ‘In Trappola’,

Il brano – e il video – vogliono raccontare le sensazioni che nascono dall’attrazione verso un’altra persona in una contrapposizione di sentimenti: l’amore e la passione da un lato e la paura di questi stessi dall’altro.

‘Una sorta di braccio di ferro tra lo stomaco e il cervello, un’altalena di emozioni, la voglia e allo stesso tempo la paura di toccarsi’.

CREDITS ALBUM:

Prodotto da La Clinica Dischi e Blips.

Registrato a Sarzana (SP) da Roberto Benacci e Leonardo Lombardi presso lo studio de La Clinica Dischi.

Mixato e Masterizzato a Sesta Godano (SP) da Davide Martini presso Drum Code Studio.

Foto: Alessio “Lestat” Bongiorni.

Promozione e distribuzione: La Clinica Dischi e Worilla-Press&Promotion.

TRACKLIST:

1) Sto in silenzio

2) Ansia

3) Tre mesi e mezzo fa

4) Sei tu

5) Quello che volevo

6) In trappola

CONTATTI

Sito ufficiale: http://www.blips.info

FaceBook: https://www.facebook.com/blipsmusica

Instagram: /blips_xx

Soundcloud: https://soundcloud.com/blips_official

Bandcamp: http://www.blips.bandcamp.com

Telefono: 349 3188316

Pubblicata il 24/05/2017