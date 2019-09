NINO D’ANGELO e GIGI D’ALESSIO: 3 giorni di live all’Arena Flegrea di Napoli

NINO D’ANGELO e GIGI D’ALESSIO

“FIGLI DI UN RE MINORE”

IL CONCERTO EVENTO

Finalmente l’inedita coppia di performer a Napoli

per l’indimenticabile 3 giorni di live all’Arena Flegrea

20, 21 e 22 SETTEMBRE

Sta per scadere il conto alla rovescia per l’attesissimo spettacolo “Figli di un re minore”, la 3 giorni in musica in programma il 20, 21 e 22 settembre all’Arena Flegrea di Napoli che vedrà Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio per la prima volta insieme sul palco.

Ancora pochi biglietti disponibili per questa occasione imperdibile, in cui le due icone della musica e della canzone italiana nel mondo duetteranno e si alterneranno onstage, ripercorrendo i loro indimenticabili successi che hanno fatto sognare e cantare quattro generazioni. Tra canzoni d’amore e ritmi partenopei, non mancheranno i momenti per divertirsi con l’innata verve comica di questa “strana coppia”.

Due artisti legati da una lunga amicizia quasi trentennale, ma da sempre considerati ‘nemici’ soprattutto per via del loro pubblico, delle vere e proprie tifoserie che spesso si sono considerate antagoniste.

“Questo appuntamento sarà soprattutto un incontro tra due amici che si vogliono bene – dichiarano i due artisti – che ogni tanto litigano, ma per costruire. È la prima volta che due pseudo-rivali come noi, in realtà legati da sempre, decidono di mettere insieme sullo stesso palco tutto il loro repertorio. E il lavoro più grande è stato proprio quello di cercare di comporre la scaletta: siamo arrivati a più di 60 canzoni, una vera grandinata di successi per un immenso juke box!” – concludono quasi in coro.

La scaletta, ancora rigorosamente top secret, sarà all’insegna dalla complicità e di inediti duetti.

Ad accompagnare Gigi e Nino una super band formata dai musicisti di entrambi: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre, Agostino Mennella alla batteria, Massimo Gargiulo alle tastiere e pianoforte, Guido Russo al basso, Mimmo Langella e Franco Ponzo alle chitarre, e la vocalist Milly Ascolese.

RTL 102.5 è media partner dell’evento.

Biglietti disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Info: FRIENDS &PARTNERS – www.friendsandpartners.it