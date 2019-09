Nightglow: tornano su Logic Il Logic Records per il nuovo album

L’heavy metal band Nightglow ha firmato un contratto con Logic Il Logic Records/Burning Minds Music Group per l’uscita dell’atteso terzo disco “Rage Of A Bleedin’ Society”, previsto per il prossimo autunno. La band e l’etichetta avevano già lavorato assieme alla pubblicazione del debut album del 2013 “We Rise”, oggi nuovamente disponibile su tutte le piattaforme di download digitale.

Maggiori dettagli riguardo a tracklist, copertina, data di uscita ufficiale ed il primo singolo “Fuck@looza” seguiranno nelle prossime settimane.

I Nightglow nascono nel 1998 con l’unico scopo di fare musica metal: cover generiche, delle più grandi band degli anni ’80, unite ad un piccolo spazio per la stesura di brani inediti. Il primo EP intitolato “From The Depths To The Bells” è del 2003. Il secondo EP “Metanderthal: The Metal Age” , datato 2007, vede l’ingresso di nuovi componenti, fra cui un violinista. Con l’aggiunta del nuovo strumento, l’orientamento musicale è verso un genere più melodico e d’atmosfera, non tralasciando le sonorità pesanti. Con la nuova line-up e il progetto parallelo di tributo ai Manowar, la band è molto impegnata in ambito live, ma la voglia di un vero e proprio disco di materiale originale rimane sempre viva nell’animo dei sei musicisti. Tra il 2009 e il 2010 un grosso cambiamento di formazione smuove le fondamenta del gruppo: con un rinnovato entusiasmo le idee diventano molto più chiare ed il primo full length è l’obiettivo principale. Il 2013 è l’anno di “We Rise”, uscito per Logic Il Logic Records: otto tracce di heavy metal classico con un accenno di prog, elemento portato in seno al gruppo dai nuovi arrivati. Il 2014 vede la pubblicazione di “Orpheus”, stavolta sotto Bakerteam Records, branca di Scarlet Records. Nel 2016 un nuovo cambio di line-up trasforma la band in un quartetto con una sola chitarra. Trovata una certa stabilità di formazione, il 2019 è l’anno dell’ingresso in studio (il SappaLand RockLab del bassista Marco “Sappa” Nicoli) per il nuovo disco. “Rage Of A Bleedin’ Society”, che si avvale del prezioso lavoro del noto artista Costin Chioreanu (At The Gates, Opeth, Arch Enemy, Darkthrone, Napalm Death, Arcturus, Ulver, Enslaved, Mayhem, My Dying Bride, Paradise Lost) per la realizzazione dell’artwork e del concept grafico, segna il ritorno del gruppo alla prima etichetta Logic Il Logic Records.

Formazione:

Daniele “Abba” Abate: Voce

Andrea “Moret” Moretti: Chitarra

Marco “Sappa” Nicoli: Basso

Marco “Riskio” Romani: Batteria

Web/Social Links:

https://www.facebook.com/Nightglow

http://www.nightglow.it

https://www.burningmindsgroup.com/logic-illogic

https://www.facebook.com/logicillogicrecords

https://instagram.com/burning_minds_music_group

Pubblicata il 03/09/2019