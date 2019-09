Nightglow: online il primo singolo del nuovo disco

Logic Il Logic Records e Burning Minds Music Group sono entusiasti di annunciare l’uscita di “Fucka@looza”, primo singolo estratto da “Rage Of A Bleedin’ Society”, nuovo album della heavy metal band Nightglow. Il videoclip ufficiale è stato realizzato da Matteo Barilli / Derxof Production.

Acquista digitale / Ascolta in streaming ora!

http://www.burningmindsgroup.com/logic-illogic/releases/115

Video:

https://youtu.be/CWHECh5YI8o

“Rage Of A Bleedin’ Society” uscirà il 25 Ottobre per Logic Il Logic Records/Burning Minds Music Group. Il CD si avvale del prezioso lavoro del noto artista Costin Chioreanu (At The Gates, Opeth, Arch Enemy, Darkthrone, Napalm Death, Arcturus, Ulver, Enslaved, Mayhem, My Dying Bride, Paradise Lost) per la realizzazione dell’artwork e del concept grafico, mentre il booklet vanta liner notes introduttive scritte dalla storica penna metal Sandro Buti (http://loudandproud.it).

Formazione:

Daniele “Abba” Abate: Voce

Andrea “Moret” Moretti: Chitarra

Marco “Sappa” Nicoli: Basso

Marco “Riskio” Romani: Batteria

Web/Social Links:

https://www.facebook.com/Nightglow

http://www.nightglow.it

https://www.burningmindsgroup.com/logic-illogic

https://www.facebook.com/logicillogicrecords

https://instagram.com/burning_minds_music_group

Pubblicata il 30/09/2019