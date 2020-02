Nightglow: online il lyric video del terzo singolo “Circus Of The Damned”

Logic Il Logic Records e Burning Minds Music Groupannunciano l’uscita del lyric video di “Circus Of The Damned“. Si tratta del terzo singolo estratto da “Rage Of A Bleedin’ Society“, l’ultimo album dei metaller italiani Nightglow.

Video: https://youtu.be/HJchCj5HEJc

Acquista in digitale / Ascolta in streaming “Rage Of A Bleedin’ Society“:https://www.burningmindsgroup.com/logic-illogic/buy/118

https://www.facebook.com/Nightglow

http://www.nightglow.it

https://www.burningmindsgroup.com/logic-illogic

https://www.facebook.com/logicillogicrecords

https://instagram.com/burning_minds_music_group

Pubblicata il 06/02/2020