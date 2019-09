Nightglow: i dettagli del nuovo album

“Rage Of A Bleedin’ Society“, nuovo album dell’heavy metal band Nightglow, uscirà il 25 Ottobre per Logic Il Logic Records/Burning Minds Music Group e sarà distribuito fisicamente in Italia da Sound Trek Distributions e nel resto del mondo da Plastic Head.

Il cantante Daniele “Abba” Abate afferma:“Dopo cinque anni siamo ancora qui, ad introdurre un nuovo album. Molte cose sono cambiate… persone, circostanze, sensazioni. Ma una cosa è rimasta sempre la stessa: la nostra libertà di scrivere e suonare solo quello che vogliamo! “Rage Of A Bleedin’ Society” è proprio questo, una naturale evoluzione del nostro stile, diretto e potente, autentico e senza costrizioni. Grazie ai miei fratelli Moret, Riskio, Sappa e alla Logic Il Logic Records , che ha creduto in noi un’altra volta, il terzo album è finito, un inno al più comune e genuino sentimento di tutta l’umanità: la rabbia”.

Il CD si avvale del prezioso lavoro del noto artista Costin Chioreanu (At The Gates, Opeth, Arch Enemy, Darkthrone, Napalm Death, Arcturus, Ulver, Enslaved, Mayhem, My Dying Bride, Paradise Lost) per la realizzazione dell’artwork e del concept grafico, mentre il booklet vanta liner notes introduttive scritte dalla storica penna metal Sandro Buti (http://loudandproud.it/). Il primo singolo/video “Fuck@looza” è in arrivo a breve.

Tracklist:

01. Thy Flesh Consumed

02. X

03. Circus of the Damned

04. Fuck@looza

05. On Your Own

06. Overlord

07. Alive

08. Gone

09. Mofo Social Club

10. The Last One

11. Feed My Demon

12. Daenerys (bonus track)

13. Erzsébet

Formazione:

Daniele “Abba” Abate: Voce

Andrea “Moret” Moretti: Chitarra

Marco “Sappa” Nicoli: Basso

Marco “Riskio” Romani: Batteria

Pubblicata il 17/09/2019