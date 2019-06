Night Lights, il nuovo video di Fabio Giachino

Il nuovo video di Fabio Giachino “Night Lights” è da oggi disponibile alla visione.

Si tratta di un lavoro intimo e suggestivo, realizzato presso il Mercato Centrale di Torino dalla Fine Production e in collaborazione con Blue Mama Records, la giovane etichetta torinese interamente dedicata al jazz e alla black music.

Il brano descrive le luci della notte, buie e profonde, a tratti impercettibili, che quando si manifestano si muovono veloci e catturano inevitabilmente la nostra attenzione.

L’artista con questa composizione è riuscito a ricreare diverse atmosfere che si intrecciano e si mescolano con armonia; si passa da sezioni più calme melodiche e meditative ad altre più frenetiche. L’ascoltatore in questo modo si trova immerso in diverse ambientazioni sonore, proprio come se si trovasse ad effettuare un tour notturno della città.

Ecco il link per guardare il video di “Night Lights”:

https://www.facebook.com/bluemamarecords/

bluemamarecords@gmail.com

https://www.facebook.com/FabioGiachinoMusicPage/

Pubblicata il 18/06/2019