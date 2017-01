NIENTE DI PERSONALE “MARCOBALENO” È IL NUOVO SINGOLO IN ROTAZIONE RADIOFONICA

Un brano che parla di quella sensazione di invincibilità tipica della tarda adolescenza.

Marcobaleno è un Dio laico che metaforicamente rappresenta un giovane qualunque. Nella canzone, per certi aspetti sacra e per altri profondamente profana, il protagonista inizia a prendere coscienza di se stesso in quanto individuo, fragile e troppo spesso immobile, che mette in dubbio la sua stessa esistenza e si interroga sul senso della vita. Un individuo divinizzato che trova chiarezza solo nelle sue paure e che ama le storie nonostante comprenda perfettamente l’illusione che si nasconde all’interno.

Guarda qui il videoclip

Il pezzo è tratto da “Pillole”, il primo album dei Niente di Personale. Otto brani, ognuno con un proprio immaginario aperto alle contaminazioni più variegate, non solo musicali. Il titolo dell’album è dovuto al fatto che tutti i pezzi rappresentano dei piccoli microcosmi, contemporaneamente dipendenti e indipendenti gli uni rispetto agli altri. Le canzoni che compongono il disco raccontano storie diverse, quasi sempre in prima persona. Storie ideate, scritte e raccontate da un ragazzo che sta entrando nel mondo degli adulti e ne racconta a volte dall’esterno, a volte (fingendosi anch’egli adulto) dall’interno, le impressioni, le paure, le proprie riflessioni, il rapporto con l’amore, con gli altri, con la società. Niente di più e niente di meno di ciò che tutti gli individui si trovano a vivere durante la gioventù. Proprio come una medicina, i brani nascono con l’idea di dare sollievo a chi li ascolta, e cercano di raccontare il più universalmente possibile, tutto ciò che per sua natura più intrinseca è, di fatto, personale.

BIO

I Niente di Personale si formano nell’ottobre del 2011 con l’incontro di Marco Goi (basso) e Michele Veneziano (voce e chitarra acustica). Il duo prende fin da subito una forte inclinazione verso l’alternative folk, con testi in lingua italiana. La prima demo Chiunque nel Niente vede la luce nell’agosto 2012. Dal 2013 la formazione inizia ad arricchirsi con altri tre musicisti, Luca Bernardi (tastiere e voce), Tommaso Frassanito (batteria) e Nicola Maestri (chitarra elettrica). Dopo un anno di live, la nuova formazione si dedica al songwriting e alla registrazione del primo album Pillole, totalmente autoprodotto. Una grande attenzione agli arrangiamenti porta i nuovi brani ad avere una forte identità non solo grazie ai testi di Veneziano ma anche musicalmente attraverso la cooperazione tra i cinque elementi. Pillole esce su bandcamp il 12 Settembre 2016, e dal 19 settembre è disponibile anche su Spotify.

Contatti e social

Sito www.nientedipersonale.it/

Facebook www.facebook.com/nientedipersonaleband/?fref=ts

Bandcamp: nientedipersonale.bandcamp.com/

Youtube: www.youtube.com/channel/UChAAROFGbhQfl0a1KpNbOZw

Pubblicata il 11/01/2017