Nicotina, il primo album di Minerba, in tutti i digital store dal 4 Dicembre

Nei digital store dal 4 Dicembre “Nicotina”, il primo album del cantautore marchigiano Simone Mencucci, in arte Minerba. Già in radio da Settembre con il singolo “Sarò con te” (https://www.youtube.com/watch?v=9oNqoD3DJXM), per oltre un mese il brano ha mantenuto il primo posto nella classifica Radio Airplay dedicata agli esordienti (https://www.rockol.it/news-696462/absolute-beginners-radio-airplay-chart-minerba-saro-te ) e la top 40 indipendenti generale per numero di passaggi.

Numerose le ospitate e le interviste per l’ artista di Fabriano, che dopo molti anni ha deciso di tornare sulla scena musicale.

L’album “Nicotina”, prodotto da Simone Mencucci e distribuito da Simen S.r.l., è stato arrangiato, registrato e mixato da Ludovico Cipriani, ai Vallemania Recording Studios di Genga di Graziano Ragni (Ancona) e masterizzato da Giovanni Versari presso “La Maestà Mastering”.

“Nasce tutto da un idea di Simone Mencucci in arte MINERBA in un giorno qualunque ascoltando una vecchia demo. Due anni e mezzo di programmazione e registrazione per sfornare questo disco con 10 brani inediti. Il desiderio di dire ciò che non era stato detto18 anni prima e La voglia di rimettersi in gioco 18 anni dopotutto questo ha fatto si che NICOTINA diventasse realtà…”.

Guarda il video di Nicotina

https://www.youtube.com/watch?v=baw4cNYM_YQ

Tracce:

RAGAZZA MECCANICA NICOTINA SARO’ CON TE LA MIA ORCHIDEA SENZA TE VENERE NON CADERE LIVIDI SOLO TU POTREI

Simone Mencucci nasce a Fabriano (An) il 19 dicembre del 1981, da padre operaio e madre parrucchiera.

La sua famiglia ha un passato di cantori di musica popolare.

Nel 1994 compra la prima chitarra e fonda la sua prima band nel garage del batterista Alessio Gioacchini.

Negli anni si susseguono diversi componenti e si iniziano a scrivere i primi brani insieme a Lorenzo Allegrini, al tempo cantante del gruppo i “Senza Filtro”, primo nome della band poi cambiato in “Minerba”.

Nel 2000 i primi concerti importanti, poi il gruppo si ferma dopo un paio di anni. Anche un’ambiziosa proposta da parte di una casa discografica viene rifiutata dalla stessa band perché non tutti i membri sono d’accordo.

Nel 2004 Simone e il chitarrista Luca Salari sfornano e registrano sei brani, che però non verranno mai pubblicati.

Dopo tredici anni, precisamente nel giugno 2016, Simone riprende le redini della band e decide di riproporre i brani inediti scritti e suonati negli anni ‘90.

Simone, chitarra e voce, acquisisce nell’ottobre del 2017 il nome della vecchia band come nome d’arte. Nasce così MINERBA. Nel giugno 2016 presso gli studi Vallemania Recording Studios di Graziano Ragni a Genga (Ancona), con la preziosa collaborazione di Ludovico Cipriani, parte il nuovo progetto musicale per la creazione di un nuovo disco con dieci brani inediti. Si ricomincia quindi arrangiando i vecchi brani, perfezionando le nuove musiche e i testi fino alla realizzazione del disco nel giugno 2018. Il progetto musicale prende forma e si prepara alla realizzazione dei video, dei backstage e altro, con molte novità dietro l’angolo.

Pubblicata il 07/12/2018