Nicholas Menegatti: il debut album è La storia più bella

Nicholas Menegatti cantautore di Portomaggiore (Ferrara), dopo il successo che sta riscuotendo con la promozione del suo nuovo portale per artisti ZONAR, esce con l‘album dal titolo La storia più bella, pubblicato in collaborazione con Vigù (Vito Guidera) e Renato Droghetti su etichetta SanLucaSound.

La storia più bella, titolo dell’album e del primo brano che lo compone, rappresenta un percorso di emozioni e momenti che hanno caratterizzato la vita di Nicholas fino ad oggi, brano per brano, racchiusi in un unico contenitore.

«Quasi come fosse un album fotografico – spiega Nicholas Menegatti - ho cercato di rappresentare in nove brani i momenti della mia infanzia con l’amore nei confronti della nonna paterna che ha iniettato nelle mie vene la passione per la musica»

Oltre a Mi chiamavano Valì brano che parla appunto della nonna dell’Autore, in La storia più bella troviamo brani come Pensa per un attimo che tratta il tema della crisi genitoriale, oppure Mille volte ancora che racconta del matrimonio tra Nicholas e sua moglie e una canzone dedicata anche ad un viaggio di nozze particolare in Oriente intitolata Sogno d’infinita realtà.

Tutto questo è La storia più bella, attimi di vita ed emozioni che si vogliono regalare a chi le ascolta e a chi ha vissuto storie simili che hanno segnato tappe fondamentali della propria vita.

«Penso che tutti abbiamo qualcosa da raccontare – conclude Nicholas Menegatti - e solamente raccontando “pezzetti di noi” possiamo condividere e regalare le nostre emozioni agli altri».

Nicholas Menegatti, oltre a ideatore della piattaforma social Zonar è anche organizzatore del SONORITY FESTIVAL 2018, arrivato alla seconda Edizione.

Il disco La storia più bella uscito a maggio 2018 è disponibile su tutte le migliori piattaforme di streaming e di download musicale.

Ascolta su Spotify https://open.spotify.com/album/3En8rx9EbVg2bEZF5sByYm?si=zfp6m1dsSKitERw0JtS1Hg

Pubblicata il 29/05/2018