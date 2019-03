Niamh: Cambio di Line Up e news in arrivo

La band Niamh (Alternative Metalcore) annuncia un cambio di line up con l’ingresso del nuovo batterista Simone Crimi. La band ha da poco realizzato il nuovo video sulla base del brano “Siberian” girato ad Tonsberg (Norvegia), che verrà incluso nel nuovo album “Supersonic” in uscita a breve.

I Niamh hanno inoltre raggiunto un accordo di full endorsement con la Alchemian clothing per gli abiti da indossare durante i live ufficiale e i servizi fotografici.

Il combo di Vercelli, suonerà a Roma nel prestigioso Festival Rock’N'Roll Garden che vede come ospiti i tedeschi Assassin, così com’è prevista la loro presenza al Faine Misto in Ucraina (dopo il successo dell’anno scorso all’Atlas Festi di Kiev) e al MetalShows 2019 che si svolgerà in Lettonia.

Pubblicata il 20/03/2019