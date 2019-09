Nel mistero della tua presenza è l’opera prima della Effata’ Franciscan Band un gruppo composto da musicisti e cantanti provenienti da diverse parti del Triveneto che condividono, nell’ambito della fraternità francescana, la comune passione per Dio e per la musica.

In questo progetto musicale sono raccolti 14 brani per l’animazione della S. Messa composti da fr. Gianni De Rossi, arrangiati dal pianista Paolo Lazzarini e curati dal produttore artistico Alberto Piva. La registrazione è stata effettuata presso il The Basement Recording Studio di Vicenza dove si sono alternati alle riprese audio circa 30 artisti tra musicisti e cantanti.

La Messa Nel mistero della tua presenza è un lavoro di ispirazione francescana. Non solo perché i canti sono stati scritti e composti da un frate; non solo perché il gruppo musicale è composto da musicisti e cantanti che nella loro vita hanno fatto proprio lo stile di Francesco d’Assisi; non solo perché la Band è nata con l’obiettivo di testimoniare il fascino e la bellezza del Vangelo di Gesù nelle iniziative delle Missioni al popolo organizzate dai frati, ma soprattutto perché lo stile dei brani e i testi, esprimono una sensibilità francescana.

Allo stile gioioso e coinvolgente di alcuni brani, si alterna l’atmosfera orante e contemplativa di altri canti che ci conducono al cuore del mistero contemplato e vissuto.

Non per questo, tuttavia, il lavoro proposto è “di parte”. Francesco, infatti, non appartiene solo ai francescani ma è parte e a servizio di tutta la Chiesa.

Ascolta la Messa qui:

https://open.spotify.com/album/7E7AfmRCTohorWgHdiIn73?si=EJIuJjYZTWKZI0Wj3_sYHA

Il titolo Nel mistero della tua presenza, condensa lo spirito dell’opera: la bellezza di una relazione intima, personale e comunitaria con un Dio infinitamente presente e sempre oltre la nostra umana possibilità di contenerlo e comprenderlo. Nell’eucaristia si celebra il miracolo dell’eccedenza di Dio che per amore si rimpicciolisce per tutto e totalmente donarsi a noi. Il creatore che con le sue mani ha plasmato la creatura si consegna ora nelle mani della sua creatura.

«Nel comporre i brani di questa Messa ho voluto mantenere alcune attenzioni – spiega fr. Gianni De Rossi - Innanzitutto, nelle cosiddette parti fisse, la fedeltà al testo liturgico così come ci viene consegnato dalla liturgia.

In secondo luogo, una linea musicale semplice, anche se non scontata, e una scrittura adeguata al testo pregato-cantato»

La scrittura musicale è lineare e orecchiabile così da favorire il canto comune di tutta l’assemblea con l’accompagnamento o l’alternanza della schola cantorum.

Le melodie e arrangiamenti, pur rifacendosi alla tradizione classica della musica liturgica, sono aperte a uno stile moderno che può incontrare il gradimento dei giovani come pure degli adulti. L’arrangiamento proposto è ricco e articolato, ma i brani possono essere eseguiti anche con la sola chitarra o l’organo.

L’EFFATA’ franciscan band composta da musicisti e cantanti provenienti da diverse parti del Triveneto è nata nel settembre del 2012 per iniziativa di fr. Gianni De Rossi, la band è parte integrante del servizio di annuncio ed evangelizzazione animato dai Frati Cappuccini del Triveneto.

Il desiderio che li accomuna è trasmettere, attraverso la musica e il canto, la gioia del dono dell’incontro con Dio.

Il gruppo si esibisce nel contesto di singoli eventi o nell’ambito delle Missioni al popolo organizzate dai frati.

I canti – per lo più di produzione della band con l’aggiunta di altri ripresi e riadattati dal filone della christian music americana – sono composti ed eseguiti con l’obiettivo non solo di essere piacevolmente ascoltati, ma di arrivare a toccare le corde profonde del cuore, così che tutti – musicisti, cantanti e ascoltatori – siano coinvolti in una comune esperienza di lodo e di incontro con Dio.

Pubblicata il 01/09/2019