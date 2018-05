“Nato Indebitato” è il titolo del terzo singolo e lyric video degli Shock Therapy

Si intitola “Nato Indebitato” il terzo singolo con rispettivo lyric video della band crossover ferrarese Shock Therapy, ed anticipa “Vipere” il nuovo album in arrivo il prossimo 11 maggio per conto della label indipendente Volcano Records.

Sonorità coinvolgenti, casse potenti e rime spietate contraddistinguono “Nato indebitato”, pezzo che con l’immediatezza spietata della sue parole arriva dritto in faccia col suo flow, come un destro preso in pieno nel bel mezzo di una rissa. L’attenzione è calamitata proprio da un testo tagliente che senza risparmiare nessuno, lancia i suoi anatemi contro l’insofferenza di un’intera generazione messa ai margini.

Ecco il link al lyric video di “Nato Indebitato”

Pubblicata il 04/05/2018