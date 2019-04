N.Ex.U.S.: online il video del terzo singolo “Reflections”

Logic Il Logic Records & Burning Minds Music Group sono orgogliosi di annunciare l’uscita di “Reflections“, terzo singolo estratto dall’omonimo debut album dei progster N.Ex.U.S.. Video filmato, editato e diretto da Moviedel Productions.

Acquista in digitale / Ascolta in streaming ”N.Ex.U.S.” now: https://www.burningmindsgroup.com/logic-illogic/buy/102

VIDEO: https://youtu.be/NElG0FTqyRA

“N.Ex.U.S.” è stato pubblicato lo scorso 29 Marzo 2019 via Logic Il Logic Records / Burning Minds Music Group.

Tutti i dettagli di “N.Ex.U.S.“: https://www.burningmindsgroup.com/logic-illogic/releases/102

“Reflections” line-up:

Tommaso “Tommy” Galeazzo: Voce e Cori

Christian “Jeremy” Checchin: Chitarre e Cori

Fausto Tessari: Tastiere

Ospiti:

Stefano Zinato: Basso

Jacopo Matteucci: Batteria

Album line-up:

Tommaso “Tommy” Galeazzo: Voce e Cori

Christian “Jeremy” Checchin: Chitarre e Cori

Fausto “Tex” Tessari: Tastiere

Daniele Gallan: Basso

Fabio Tomba: Batteria

Pubblicata il 05/04/2019