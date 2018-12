N.Ex.U.S.: accordo discografico con Logic Il Logic Records

Logic Il Logic Records & Burning Minds Music Group sono entusiasti di annunciare il raggiunto accordo discografico con i melodic prog rocker N.Ex.U.S., per il rilascio del loro omonimo album di debutto. I N.Ex.U.S. nascono nel 2015 dall’unione artistica tra Christian “Jeremy” Checchin (chitarra) e Fausto “Tex” Tessari (tastiere), due grandi amici che, nel corso degli anni, hanno condiviso un viscerale amore per la musica, in particolare condividendo la formazione di alcune cover band. Dopo un veloce ma cruciale meeting al seguito di una delle numerose date live, il duo prese l’importante decisione di portare la propria carriera artistica ad un livello ulteriore, iniziando a raccogliere tutto il materiale inedito composto insieme nel corso degli anni. Nuove canzoni sono state poi scritte appositamente, con l’intento di completare la tracklist di quello che avrebbe rappresentato il loro personale album di debutto . Il passo successivo fu incentrato nella ricerca di elementi di livello per completare la line-up della band: Tommaso “Tommy” Galeazzo, Daniele Gallan, e Fabio Tomba furono quindi ingaggiati rispettivamente alla voce, basso e batteria. Pronta per dare il via alle registrazioni del loro album, la band approcciò lo straordinario talento tricolore Alessandro Del Vecchio, inviandogli alcuni dei loro demo. Alessandro accettò l’incarico di produrre, registrare, mixare e masterizzare il debut album, affascinato sin dal primo ascolto dalla proposta dei N.Ex.U.S. .

Le registrazioni sono iniziate nel corso del 2017 agli Ivorytears Music Works studio di Somma Lombardo (VA – Italy), sotto la supervisione tecnico/artistica dello stesso Alessandro, e del suo personale assitente, Andrea “Girtuga” Seveso. Sin dai primi momenti era chiaro che la band sarebbe stata in grado di finalizzare un sound distintivo e personale, riuscendo a percorrere territori di pregio a metà tra classico AOR e prog rock di stampo più attuale. Dopo un intero anno di lavoro, l’album era finalmente pronto per le trattative con le etichette discografiche, tra le quali il primo riscontro è stato quello dell’A&R di Burning Minds Music Group , Pierpaolo “Zorro” Monti. Colpito dal sound unico ed affascinante della band, valorizzato dalle ottime prove strumentali dei singoli membri durante le registrazioni, Zorro, di comune accordo con il label manager Stefano Gottardi, offrì immediatamente un contratto per il rilascio sul mercato di “N.Ex.U.S.“. La pubblicazione dell’album è attesa per la primavera del 2019 via Logic Il Logic Records / Burning Minds Music Group. Maggiori info su tracklist, data ufficiale di uscita, artwork di copertina e primo singolo ufficiale verranno diramate nelle prossime settimane.

Pubblicata il 14/12/2018