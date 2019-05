Myale presenta Grosso Guaio: torna l’itpop dell’artista fiorentino con un nuovo videoclip su youtube.

Myale - aka Alessio Peruzzi - torna in splendida forma su youtube con il divertente videoclip del suo nuovo singolo Grosso Guaio, terzo estratto dal suo album L’Innaffiatoio, edito da Areasonica Records e disponibile all’acquisto su iTunes e su tutti i migliori store digitali internazionali.

Negli ultimi mesi abbiamo avuto il piacere di ascoltare l’artista fiorentino in heavy rotation all’interno del circuito Indieffusione, come ospite a Hello Barbi, il fortunato format TV in onda su Telereggio, e all’interno del videoformat internazionale di successo Balcony TV con un bellissimo mini live acustico all’interno della splendida cornice urbana della rossa Bologna. Carlotta Tomasselli della rivista RockIt scrive così del suo ultimo lavoro “L’artista delinea una sua immagine positiva nel contesto indie italiano dove, oggi, perde solo chi dimostra di non avere personalità e contenuti sensati da far ascoltare”.

Grosso Guaio è resilienza, ci racconta come si fa a rialzarsi dopo una batosta, come si scopre di potercela fare anche da soli, anche se fa una paura bestia. Myale riconferma così la sua semplicità come punto forte, incastonata in un indie pop leggero e coinvolgente, un gioiellino.

Pubblicata il 02/05/2019