My Angel Yours Always: il nuovo singolo di Toz Antonio Piretti

Il cantautore Toz Antonio Piretti è entusiasta di annunciare l’uscita del nuovo singolo My Angel Yours Always, una canzone di Natale dedicata alla sua piccola bambina appena nata MAYA, da qui il titolo del brano (My Angle Yours Always).

La bimba è nata in Germania nell’ottobre del 2018, ma per una programmazione musicale già pianificata da tempo Toz ha trascorso la fine del 2018 a Toronto (Canada), lontano dalla sua famiglia che si trovava in quel periodo in Germania. il messaggio della canzone è la richiesta da parte dell’autore, rivolta ad un angelo, di portarlo, durante la Santa notte della Vigilia di Natale, dalla sua bambina per trascorrere il Natale insieme.

La canzone My Angel Yours Always presenta una dolce melodia affiancata da un piacevole sound rock melodico, suonato da una band al completo, arricchito da chitarre distorte che creano un’atmosfera unica.

Il brano è stato registrato al Boat Studio Recording di Calderara di Reno (Bo), mixato e masterizzato presso il Metropolitan Music Studio di Bologna ed è disponibile sulle migliori piattaforme musicali di streaming e su tutti digital stores.

Ascolta il singolo su Spotify

https://open.spotify.com/track/1NwWm4yAtnVgkQS913VszN?si=2WqTPwJ2S_6O9wI6OeUplA

Toz Antonio Piretti, cantautore di origini italiane con spirito internazionale. Ha iniziato il suo progetto musicale in Italia nel 2006. Nel 2009 è emigrato in Canada, cambiando completamente la propria vita, da una avviata carriera imprenditoriale “giacca & cravatta” – Arthur Andersen & Kpmg Consulting e vari progetti imprenditoriali di successo – ad un’avventura appassionata come cantautori “voce & chitarra”.

A Toronto, la musica divenne la sua attività principale, la nuova avventura, grazie anche alla licenza per esibirsi nel programma della metropolitana (Toronto Transit Commission), annoverando nuove esperienze Gospel e recitando e in spettacoli teatrali. Oggi può essere trovato su qualsiasi tipo di palcoscenico.

Toz Antonio Piretti ha pubblicato 4 album, diversi demo e singoli e ha tenuto innumerevoli concerti tra il Nord America e l’Europa.

I suoi ultimi album pubblicati sono: #Stronger nel 2018, In 10 anni nel 2014, Il mio nome non è importante nel 2012 e Versioni acustiche italiane nel 2010.

Attualmente sta strimpellando il piano con alcune nuove melodie, mixando e masterizzando il nuovo album (che uscirà nel 2020), bevendo del tè, pianificando il prossimo grande tour europeo “Not Only A Currency” nel 2020 e imparando felicemente a diventare padre.

..da una poesia a una canzone, da una strada a qualsiasi tipo di palcoscenico… se sarai in grado di vedere il tutto anche quando non c’è ancora niente.. allora, saremo in sintonia… (TOZ Antonio Piretti)

Social, Info, Contatti e streaming

Website: https://www.antoniopirettitoz.com/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/antoniopirettitoz/

Facebook: https://www.facebook.com/Antonio.Piretti.TOZ/

Twitter: https://twitter.com/TOZmusic

Instagram: https://www.instagram.com/tozantoniopiretti/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/4uRmBCN7QVLrNdVQyL3aEq?si=Tr4dCbbPSZebM4rxc2DByQ

iTunes: https://itunes.apple.com/us/artist/toz-antonio-piretti/id577734937

YouTube: https://www.youtube.com/c/TOZAntonioPiretti

SoundCloud: https://soundcloud.com/tozantoniopiretti

Deezer: https://www.deezer.com/en/artist/4091707

ReverbNation: https://www.reverbnation.com/TozAntonioPiretti

BandCamp: https://tozantoniopiretti.bandcamp.com/

Busk.co: https://www.busk.co/12891

Pubblicata il 24/11/2019