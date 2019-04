MUNA∞B “POSSO DARTI” è il brano che battezza  la partenza del nuovo progetto musicale da solista del cantante-danzatore palermitano

Dopo l’esperienza da autore e frontman della band “Muna”, Marco Bellone, ex danzatore e coordinatore artistico del corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, intraprende una nuova avventura musicale con lo pseudonimo di Muna∞B.

“Posso darti” racconta gli stati d’animo di una coppia, intrappolata nella routine quotidiana, condannata a ritrovare l’entusiasmo per la propria relazione di notte, durante i sogni. Sogni che però si scontrano inevitabilmente con la quotidianità che risbuca al risveglio.

Anche in questa occasione continua il sodalizio, che va avanti dal 2014, tra Anna Manes autrice del testo e MUNA∞B (all’anagrafe Marco Bellone), compositore della musica. Non è infatti la prima volta che la coppia (artistica e non) si ritrova a scrivere in collaborazione.

Il brano è stato arrangiato da Muna∞B e dai componenti della sua band (Aldo Vallarelli – chitarra&cori, Franco Basile – basso, Nicola Tortorella – batteria), partendo da un comune background rock che presta però attenzione alle contaminazioni musicali derivanti dal presente e dal futuro.

Muna∞B, considera il suo nuovo progetto la logica evoluzione di quello che rappresentava la band Muna, da lui precedentemente fondata e scioltasi nel 2015.

Fondamentalmente intorno all’artista converge un power trio che, senza troppi fronzoli, crea un muro capace di “bucare” quando si tratta di pezzi duri dalle ritmiche serrate, e di creare le giuste atmosfere nei pezzi invece più intimi e intensi.

Autoproduzione

Registrato, mixato e masterizzato al MOB studio di Roma da Giovanni J Carrozzo e distribuito da IMusician in tutti i principali stores digitali.

Radio-date: 8 gennaio 2019

BIO

Marco Bellone nasce a Palermo. Il suo progetto invece a Roma nel 2012, quando fonda i Muna, di cui è il frontman e l’autore principale.

Pubblica due album, il secondo dei quali molto apprezzato dalla critica:

- Muna (Terre sommerse 2014)

- Sospesa in volo (Godfellas/Martelabel 2015) prodotto da Roberto Costa, anticipato e trainato dai singoli “Sospesa in volo” e “Notte” il cui video è stato presentato in esclusiva da Repubblica.it.

Dopo 3 anni di live in giro per l’Italia e due album, la band si scioglie a causa delle differenti strade professionali prese dai vari membri del gruppo.

Marco riparte con il progetto solista usando lo pseudonimo Muna∞B, accompagnato dai suoi nuovi musicisti (Nicola Tortorella alla batteria, Aldo Vallarelli alla chitarra e Franco Basile al basso), tutti provenienti da importanti band capitoline.

Ma Marco non è solo un musicista. Per oltre vent’anni calca centinaia di palcoscenici in Italia e all’estero come danzatore per prestigiose compagnie di balletto classico e contemporaneo.

Negli ultimi anni divide i suoi impegni artistici tra musica, con il progetto Muna∞B, e danza, come coordinatore artistico del corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo.

Da questo è facile intuire come la sua visione artistica si incontri e si scontri continuamente, alimentando con stimoli sempre nuovi la sua anima creativa.

Pubblicata il 06/04/2019