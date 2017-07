Mr Dailom fuori col nuovo singolo, “La Fuga”. Amore senza materialità

Piccola pausa dopo il disco ufficiale “Sulle mie gambe” per Latlantide e Mr Dailom, l’ormai noto rapper di Varese, torna in pista con un singolo estivo dal nome LA FUGA.

In collaborazione al produttore MR XQZ (membro come Dailom di STAINZ MUSIC e pronunciato mister excuse), il singolo é stato inciso presso il Pressrewind studio di Milano di Bassi Maestro. La strumentale si ispira a molte delle basi di Kendrick Lamar e Schoolboy Q, che miscelano campionature classiche a elementi nuovi tipicamente trap.

All’interno di una cornice post-moderna ed estiva come quella proposta da MR XQZ, si muove il tema dell’amore nelle sue diversità e complessità. Il video aiuta nell’intento, infatti, grazie all’esperienza dell’ormai consolidata collaborazione col regista Paolo Meroni, Dailom gioca sul concetto di abbandono della materialità a favore dell’amore puro e distaccato da vizi e denaro. Un invito a scappare da una vita relazionale fatta di cose.

Il singolo, in perfetta sinergia STAINZ MUSIC, non fa parte di nessuna raccolta. Si tratta semplicemente di un brano che ha la sola finalità di “unire” componenti della stessa crew e proporre ottima musica. “LA FUGA” é un prodotto ammaliante che saprà sicuramente farsi apprezzare e che rappresenta al meglio la scena Varesina.

Link Videoclip :

Pubblicata il 09/07/2017