Mountain’s Foot – è uscito l’album omonimo

I Mountain’s Foot nascono nel Verbano Cusio Ossola verso la fine del 2016, dall’unione di quattro vecchi amici, tutti reduci da diverse esperienze in gruppi rock del territorio. Il gruppo propone il suo rock and roll “old school” di chiaro stampo 70’s, ispirato ai grandi mostri sacri degli anni 60 e 70.

Presentazione di “Mountain’s Foot”:

E’ disponibile dal 27 Marzo 2020 su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, la nuova fatica discografica dei Mountain’s Foot, che rilasciano per DELTA Promotion il primo disco omonimo ufficiale “Mountain’s Foot”. Anticipato in questi mesi da due singoli “Little Big Valley Man” e “Admirable Vision”, in questo strepitoso album, la band sembra essersi impossessata del demone del rock’n'roll, sia spiritualmente che artisticamente. In queste 9 tracce che compongono l’album, l’ascoltatore può immergersi nel sound e nelle atmosfere seventies.

Link per l’ascolto:

Spotify: https://open.spotify.com/album/09lLWLbrxxoz51nTaTzgCO

iTunes: http://itunes.apple.com/album/id1499260453?ls=1&app=itunes

Youtube Music: https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_l9nvQ74UL3TRrbc7h5gOAPyobs-wyl8ko

Mountain’s Foot

Data di rilascio: 27 Marzo 2020

Artista: Mountain’s Foot

Durata: 45:00 min

Genere: Rock’n’roll

Label: DELTA Promotion

Web Links:

Facebook: https://www.facebook.com/mountainsfoot

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCq0m58yIY4hSf6MYwTOpn7g

Instagram: https://www.instagram.com/mountainsfoot

Email: mountainsfoot@gmail.com

Contatti Label:

Facebook: http://www.facebook.com/deltapromotion2019

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCC2oMYHnx_ebeAYFp2R1uyg?view_as=subscriber

Sito Ufficiale: www.deltapromotion.org

Email: deltapromotion@virgilio.it