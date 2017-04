MistaRozz esce con “Music Please”, un disco dalle sonorità camaleontiche

“Music Please!” é l’album di debutto del giovane produttore Francese MistaRozz.

Nato a Parigi e residente a Vigneux sur Seine, si affida alla ormai etichetta cosmopolita Voolcano Harmonix Records per la pubblicazione del suo primo disco ufficiale.

L’arte come religione e stile di vita. Questo é il filo trainante del progetto, che, come dichiarazione di intenti, non pretende etichette ma solo una fusion di “groove e feeling”. Vibrazioni alternative, molto vicine al jazz, al soul e al reggae. Uno scenario surreale e meditativo. Ogni suono proposto é astrale e frutto di visioni fatte di colori e suoni. Si spazia da synth a strumenti più tradizionali con l’aiuto di una post produzione che regala un tocco innovativo e fuori dai canoni.

I mood proposti sono vari e l’intero arrangiamento é valorizzato da improvvisi cambi di stile che catturano l’ascoltatore trascinandolo in un vortice sonoro ricco e accattivante.

L’adattamento musicale é anche anticipato dalla copertina con la figura del camaleonte (alter ego dell’artista “Reptile Versatile”). L’art work, disegnato da Francesco Minopoli, mostra una visione surrealista in cui strumenti all’interno di un cesto sono uniti da un velo colorato che fonde idee e suoni. Una metafora che descrive l’artista e lo sconfinato amore per la cultura musicale , la crescita personale e la ricercatezza degli stili.

“Music Please!” é un progetto nuovo e davvero innovativo. Studiato e lavorato ad arte permette di essere versatile e apprezzabile da un pubblico vastissimo.

http://www.vhxrec.com/

Pubblicata il 21/04/2017