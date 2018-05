Mind’s Collision è il titolo dell’esordio discografico dei RoadSkills

Disponibile in streaming ed in tutti i digital store dal 18 maggio attraverso Volcano Records, Mind’s Collision è il primo tentativo discografico dei torinesi RoadSkills, band che propone un solido e vivace hard rock caratterizzato da chitarre massicce ed una voce femminile personale e potente.

Attraverso le nove tracce che compongono questo esordio, il riffing di chitarre distorte e le pulsazioni impetuose della batteria delineano un viaggio vario ed articolato, dove l’anima dei RoadSkills si colora ora di suggestioni heavy blues, ora di retaggi psichedelici e settantiani, proponendosi all’ascoltatore come una fusione riuscita di nature diverse armonizzare per l’occasione da una band esordiente e desiderosa di far parlare di sé.

Ai posteri l’ardua sentenza, intanto Mind’s Collision da oggi è disponibile ed online!

Pubblicata il 21/05/2018