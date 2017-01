MICHELE TERRALAVORO “ON THE ROAD” È IL BRANO ESTRATTO DELL’EP “GIALLO” DELL’ARTISTA ROMANO

Dopo varie partecipazioni come performer in prestigiosi musical (Gipsy, La Bella e La Bestia, Don Bosco il Musical) ed in tv (I Cesaroni, Tutti pazzi per amore, Ciao Darwin, Italia’s Got Talent), il poliedrico cantante sbaraglia la scena musicale con una canzone pop di grande impatto.

“On the road” nasce nel contesto di una mostra a Roma, durante la quale Michele, ispirato dai colori forti e deboli degli acquerelli che aveva dinnanzi a lui, getta immediatamente sul foglio le emozioni percepite, una su tutte la libertà. Così è nato questo brano, osservando la vita vissuta, scavando dentro se stessi, commuovendosi come di fronte ad una mongolfiera che vola serena in un cielo terso.

«Tutto poi ha preso forma in quell’avventura che ho affrontato da solo, un viaggio via mare e via terra in Spagna, passando per il Mediterraneo, affrontando la vita senza guardarmi viverla. Questo ha dato ossigeno e consistenza alle emozioni, e quel riff suonato sulla mia tastiera… e alla musica arrangiata dallo STUDIO 8600 di David Giacomini». Michele Terralavoro

Guarda il videoclip su YouTube

Il pezzo è estratto dall’ Ep “Giallo”, un lavoro privo di etichettature di genere che raccoglie 5 brani caratterizzati da storie verosimili, senza disegni prestabiliti, dove la musica è la strada ed il cantautore il cammino.

BIO

Michele Terralavoro è un cantautore, performer e scrittore di Roma. Catturato dalle vibrazioni artistiche prende parte a vari musical tra cui “Gypsy” con Loretta Goggi, “La Bella e La Bestia”, “Don Bosco il musical” andatoin diretta durante il programma televisivo Domenica In; a film come “La Grande Bellezza” e a vari concorsi canori come il “Premio Mia Martini”, “Area Sanremo” e il “Montesilvano Pop Rock Music Fest” dove vince il I° Premio Assoluto come Cantautore. Lavora come modello ed attore per Mediaset e Rai, partecipando alla fiction “Cesaroni”, “Tutti pazzi per Amore” e ai programmi, “Ciao Darwin”, “Italia’s Got Talent”.

Finora ha pubblicato quattro singoli firmando anche la regia dei videoclip musicali. Gira l’Italia e la Spagna con i suoi live, alternando brani editi e inediti a cover, ed esibendosi in più di 40 serate live. Ha pubblicato inoltre due libri distribuiti nelle maggiori librerie d’Italia.

Contatti e social

Facebook https://www.facebook.com/micheleterralavoroartista/

Canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCiuF8xPvg0eOcZejwyBpEiQ

Pubblicata il 04/01/2017