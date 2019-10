Michele Pavanello pubblica il quarto singolo “Non è casa mia”

È disponibile dal 27 settembre 2019 sui migliori digital stores e sulle piattaforme di streaming musicale NON E’ CASA MIA, il nuovo singolo del cantautore Michele Pavanello registrato da Alberto Piva ed estratto dalla nuova Raccolta Mi sento bene in uscita nel periodo natalizio.

Non è casa mia è un tipico brano cantautorale tra il folk e il pop d’autore. La canzone racconta di un paese perduto in cui l’umanità è sempre più calpestata dall’arroganza del potere. Un paese in cui le lotte per la libertà, la fratellanza e la convivenza hanno lasciato il posto ad un odio folle contro i più deboli. Solo la natura, rappresentata da un vecchio e grande albero, sembra ancora in grado di offrire consolazione.

Non è casa mia, è stata realizzata presso Alberto Piva Studio, con l’arrangiamento di Alberto Piva e Paolo Lazzarini.

I musicisti che hanno partecipato alla registrazione del brano sono Paolo Lazzarini (piano, violin), Alberto Piva (Keys and drums), Michele Pavanello (guitar, bass, voice), Emanuela Carretta (back vocal).

Ascoltalo su Spotify: https://spoti.fi/2mi1Kd3

Non è casa mia, è il quarto singolo di Pavanello uscito dopo i brani Vanità (agosto 2018), Eppure Nevica (gennaio 2019) disponibili con i relativi videoclip su Youtube ed Oceano (luglio 2019). Tutti i singoli usciti faranno parte di una raccolta dal titolo MI SENTO BENE, che uscirà a Natale 2019 e che conterrà anche altri brani inediti.

Credits

Titolo: Non è casa mia

Autore e compositore: Michele Pavanello

Etichetta: Michele Pavanello (autoprodotto)

Data Release: 27 Settembre 2019

Arrangiamenti: Paolo Lazzarini e Alberto Piva

Riprese e mixing: Alberto Piva.

Mastering: Salvatore Addeo presso Aemme Recording Studios (Mi)

Line Up

Michele Pavanello: voice, guitar, bass

Paolo Lazzarini: Piano, Violin

Alberto Piva: Keys, Drums

Emanuela Carretta: Back vocal

Pubblicata il 02/10/2019