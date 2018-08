Michele Pavanello fuori con il singolo “Vanità”

E’ uscito il 15 agosto 2018 il nuovo singolo del cantautore Michele Pavanello dal titolo Vanità che torna dopo due anni dalla pubblicazione del suo ultimo EP Vento Caldo.

Vanità, che sarà disponibile su Spotify e sui migliori digital stores, è un brano nato per separare ciò che è stato da ciò che deve venire.

Il blues di una ballata struggente e profonda aiuta l’artista a spiegare che nell’istante in cui, senza una precisa ragione, arriviamo a scorgere la “Vanità” sin dentro la nostra stessa carne, è come prendere un pugno alla bocca dello stomaco e restiamo senza fiato, tramortiti.

«In quello specchio in cui cercavi la beltà dipinta - ci spiega l’Autore Michele Pavanello – convinto che fosse cosa buona, si riflettono ora tutti i tuoi fallimenti, le tue miserie, e la maschera d’argento diventa cenere, e cade, non prima di aver graffiato, in profondità, il tuo viso di pietra.»

Da qui possiamo comprendere quanto male possiamo farci con le nostre stesse mani, con la nostra ipotetica intelligenza. Non ci rimane che lavarci gli occhi e respirare, respirare finché non viene sera e poi riposare finché non sarà di nuovo giorno.

Michele Pavanello, cantautore classe 1969, ha pubblicato questo nuovo singolo che rappresenta, sotto molti aspetti, un punto di discontinuità rispetto ai lavori precedenti e segna la via di un nuovo percorso artistico che culminerà con l’uscita di un nuovo EP previsto per l’inizio del 2019.

Vanità è una ballata sulle onde del blues, su uno degli schemi standard di questa musica profonda che bene si adatta ai contrasti e ai toni struggenti espressi dal testo. La canzone è sorretta dalla chitarra e dalla voce calda di Michele Pavanello, insieme ai suoi musicisti di sempre: al piano elettrico Paolo Lazzarini, ai Rhodes Alberto Piva, al basso Ersiljo Daja e alle percussioni e batteria Roland Daja. Riprese, mixing e mastering sono state effettuate da ERSY Production.

Vanità sarà accompagnato da un video musicale realizzato sempre da ERSY Production che verrà pubblicato nei primi giorni di Settembre.

Credits

Vanità testo e musica di Michele Pavanello

Data Release: 15 Agosto 2018

Michele Pavanello: Voce e chitarra elettrica

Ersiljo Daja: basso

Roland Daja: percussioni e batteria

Alberto Piva: Rhodes;

Paolo Lazzarini: Piano Elettrico

Gli arrangiamenti sono stati curati da Ersiljo Daja e Michele Pavanello

Riprese, mixing e mastering a cura di Ersiljo Daja presso ERSY Production.

