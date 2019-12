Michele Briganti presenta “E Non Venirmi a Dire”, nuovo singolo e video!

Michele Briganti pubblica il nuovo Singolo “E Non Venirmi a Dire” disponibile per lo streaming ed il download digitale dal 24/11/2019.

Questo brano segna una “svolta” artistica strizzando l’occhio a sonorità più “attuali” e con l’innesto di una produzione maggiormente curata affidata alle sapienti mani di “Wladimir Pascali”. Il brano, accompagnato da un videoclip, segna anche il debutto sul mercato discografico dell’etichetta indipendente “110 bpm” nata dalla collaborazione tra artista e produttore e che mira ad una maggiore visibilità della musica indipendente curando particolarmente il mercato degli “Artisti Emergenti”.

https://open.spotify.com/track/2X1zaqpQXBM6ktm35WEeZ2?si=aC3HKI-YS_SaSvWIZam7Ng

Michele Briganti è un Cantautore e Musicista Toscano. Nato, Cresciuto e Vissuto sulle colline Pistoiesi, fin da piccolo inizia ad appassionarsi alla musica suonando da prima l’organo elettrico e passando poi definitivamente, in età adolescenziale alla chitarra Acustica ed allo “strimpellamento” dell’Elettrica … Inizia a suonare giovanissimo alternando vari progetti di Band ad attività da solista e facendosi parallelamente le ossa nel mondo del “Piano Bar” e dell’intrattenimento per feste e cerimonie.

Nel 2015 decide di avventurarsi in un progetto solista dedicandosi alla composizione di musiche e testi in un progetto di natura cantautorale. Composte alcune decine di canzoni decide di sintetizzare il suo lavoro nel suo primo album “ Un Accendino Blu” che ha visto la sua pubblicazione nel febbraio del 2019. Il 30/09/2019 pubblica “Quello che mi hai dato (Radio Edit)” , brano già contenuto nell’album, in una nuova versione che anticipa il suo ultimo singolo “E Non Venirmi a Dire” pubblicato il 24/11/2019.

http://www.michelebriganticantautore.com

Pubblicata il 02/12/2019