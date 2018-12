Michael Kratz: online il lyric video del nuovo singolo “If This Is Christmas”

Art Of Melody Music & Burning Minds Music Group, in collaborazione con Hypnotized Records, sono lieti di annunciare l’uscita digitale di “If This Is Christmas“, secondo singolo tratto dallo speciale digipack in 3CD intitolato “Live Your LIVE“, nuova uscita ufficiale dell’artista Danese Michael Kratz. “If This Is Christmas” è una delle tre bonus track esclusive inclusa nel terzo disco del digipack in questione, ovvero la ristampa del raro debut album di Michael Kratz ”Cross That Line“. Il lyric video è stato realizzato da Yellow Bang Studio.

Michael racconta: “Il testo di ‘If This Is Christmas’ racconta la storia di un giovane ragazzo, che attende il ritorno di suo padre a casa nel giorno di Natale. Il padre però non ritornò dalla sua famiglia né in occasione di quel Natale, né in quelli successivi. Data la sua giovane età, il ragazzo impiegò anni per capire che quando due genitori non vivono più insieme a causa di una separazione, non è facile averli riuniti insieme nel giorno di Natale“.

La cover digitale del singolo, creata appositamente da Aeglos Art (Raintimes, Airbound, Room Experience, Firmo), riflette invece una classica immagine di Natale, offrendo all’ascoltatore un inaspettato contrasto tra la tipica rappresentazione natalizia, e la storia raccontata dalle ricercate ma crude parole del testo scritto da Michael.

“Live Your LIVE” è destinato a diventare un’entusiasmante esperienza per tutti gli amanti della musica AOR/Westcoast di classe, ed è disponibile in una tiratura limitata di sole 500 copie in tutto il mondo, con liner notes introduttive scritte da Stefano Giacometti (Classix Metal, Hardsounds.it). Le grafiche del cd sono state sviluppate sempre da Aeglos Art, mentre una speciale edizione personalizzata con slipcase artigianale è stata creata appositamente da Outward Styles in una limitatissima quantità di sole 25 copie. La pubblicazione è stata effettuata lo scorso 7 Dicembre 2018 via Art Of Melody Music / Burning Minds Music Group

Pubblicata il 14/12/2018