Michael Kratz: fuori il nuovo singolo “Evil Rumours”

Art Of Melody Music & Burning Minds Music Group, in collaborazione con Hypnotized Records, sono lieti di annunciare l’uscita digitale di “Evil Rumours”, primo singolo tratto dallo speciale digipack in 3CD intitolato “Live Your LIVE“, nuova uscita ufficiale dell’artista Danese Michael Kratz. “Evil Rumours” è una delle tre bonus track esclusive inclusa nel terzo disco del digipack in questione, ovvero la ristampa del raro debut album di Michael Kratz ”Cross That Line“.

Michael dice: “Il testo di ‘Evil Rumours‘ è basato su una storia vera. Una storia relativa a un vecchio compagno di band che ricevette un sacco di esposizione tra i media (o almeno secondo la mia opinione) per la ragione sbagliata. Non per sua scelta ovviamente. Lui divenne la notizia principale in molti tabloid e giornali di gossip. Ogni settimana una nuova storia su di lui veniva pubblicata, ed era basata esclusivamente su chiacchiere. Chiacchiere malvagie. Io sapevo benissimo che la stragrande maggioranza di questi pettegolezzi era infondata, ero lì e ho visto il potenziale distruttivo di questo tipo di cose“.

“Live Your LIVE” è destinato a diventare un’entusiasmante esperienza per tutti gli amanti della musica AOR/Westcoast di classe, e sarà disponibile in una tiratura limitata di sole 500 copie in tutto il mondo, con liner note introduttive scritte da Stefano Giacometti (Classix Metal, Hardsounds.it). Le grafiche del cd sono state sviluppate da Aeglos Art (Raintimes, Airbound, Room Experience, Firmo), mentre una speciale edizione personalizzata con slipcase artigianale è stata creata appositamente da Outward Styles in una limitatissima quantità di sole 25 copie. La pubblicazione è prevista per il prossimo 7 Dicembre 2018 via Art Of Melody Music / Burning Minds Music Group, con uno speciale evento dal vivo per celebrarne l’uscita il prossimo 1 Dicembre 2018 @ Dedolor Music Headquarter (Rovellasca, Como), in occasione del primo “Burning Minds Music Group Party“.

LYRIC VIDEO: https://youtu.be/KIfkLbsma28

Line-up:

Michael Kratz: Vocals, Guitar

Kasper Viinberg: Drums, Bass, Guitars, Keyboards & Programming

Web/Social links:

http://michaelkratz.net

http://www.facebook.com/michaelkratz.net

https://www.burningmindsgroup.com/art-of-melody-music

http://www.facebook.com/artofmelodymusic

Burning Minds Music Group Party:

https://www.facebook.com/events/337902170298051

Pubblicata il 23/11/2018