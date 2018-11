Mexican Standoff, il nuovo lyric video dei Barbarossastraße

I Barbarossastraße rendono da oggi disponibile sul canale YouTube della loro etichetta il loro nuovo singolo con annesso lyric video “Mexican Standoff”. Il brano va ad anticipare l’uscita del nuovo album dell’energica band toscana dall’esperienza pluriennale, in uscita per Volcano Records il prossimo 7 dicembre: “Waiting in the Wings”.

“Mexican Standoff” alterna con esperienza un riffing dinamico e cantati graffianti a chorus ariosi e melodici, il sound è moderno ma lascia spazio ad elementi derivanti dall’hard rock e dall’heavy metal dei primi anni ’90. Il tutto è accompagnato da un lyric video semplice ed efficace, perfettamente coerente con l’immagine pura e sincera dei Barbarossastraße.

Ecco il link per godersi il lyric video di “Mexican Standoff”:

Pubblicata il 21/11/2018