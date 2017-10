Metrica fuori con “Giorno&Notte”

Giorno & Notte è il primo progetto discografico inedito e ufficiale di Metrica a.k.a. Metrica No Limits.

Nel disco, un EP composto di sette tracce, le esperienze personali del rapper di Montelibretti prendono forma e ci regalano uno spaccato di vita vera.Le contraddizioni vissute tra la noia della provincia e i ritmi di una metropoli come Roma emergono con tutta la loro forza nelle “barre” che diventano fotografie. Sconfitte, piccole gioie, follie e loschi personaggi che sembrano usciti dalle cronache dei Tg a costellare le serate trascorse a cercare strade alternative e vie di fuga da un presente che non appaga. Un lavoro poco soddisfacente e una voglia infinita di riscatto, una necessità profonda di cambiamento nella consapevolezza che nulla sarà regalato e che bisognerà sempre lottare per conquistare un “posto al sole”.

Giorno & Notte prende inoltre posizione sulla “nuova scuola” di “trapper”, tutti troppo impegnati a fare selfie col cellulare, piuttosto che prendere un microfono per dare voce alla vita reale.

Non a caso la produzione delle tracce è stilisticamente e volutamente distante da standard modaioli.

La coerenza tra la musica e le parole di Metrica, il suo essere controcorrente sempre e comunque si manifesta anche nella scelta delle sonorità. Future Bass, Dubstep, Drum’n’Bass come ad esempio per Kandinskij, un brano particolarmente aggressivo ispirato a Dead Limit dei Noisia, ma nel disco c’è spazio anche per la melodia e per i sentimenti. Storie finite male o perfette nella loro imperfezione come la title track Giorno & Notte che fissa le differenze profonde e i pochi punti in comune di una relazione sentimentale difficile [“siamo come il giorno e la notte”], che finiscono per diventare il collante sufficiente ad andare avanti insieme. Il dualismo è una costante del disco di metrica espresso anche attraverso l’immagine di copertina sulla quale campeggiano le due anime di Metrica.

La maschera rappresenta la creatività, l’evasione, la voglia di rompere le convenzioni e si sposa alla parte più ruvida, quella del combattente che salta sul palco sulle sonorità drum’n’bass “sputando” rime, liberandosi del peso del quotidiano vivere.

L’altra metà è il ragazzo di tutti i giorni, quello che sta in tavola con la famiglia, quello tenero con la ragazza, quello che tiene a bada Metrica … prima che prenda la penna in mano. Giorno & Notte, interamente registrato e prodotto negli studi Trumen Company di Torino, sarà supportato dall’omonimo videoclip diretto dall’esperto Maurizio Ghiotti. Girono & Notte sarà disponibile su tutti i digital stores dal 29/09/2017 su Trumen Lab l’etichetta del gruppo Trumen dedicata ai nuovi talenti.

Pubblicata il 03/10/2017