Mediolanum di Marla e Silvia Menni é un tributo a Milano fra latino, rap e fotografia

“Mediolanum” è il secondo estratto dal progetto “VentiDue” che vede protagonista la fotografa Silvia Menni e il rapper Marla, entrambi di Milano rispettivamente della classe 1988 e 1993.

Il brano fa parte di un progetto peculiare in uscita per dicembre: un vero e proprio album di fotografie e musica. Non semplici canzoni e immagini abbinate, ma una vera raccolta artistica nata e sviluppata con ricerca e criterio.

“Mediolanum”, prodotta da Spillo, racconta eccezionalmente in lingua latina la storia di Milano fra il VI sec. a.C fino alla caduta dell’Impero romano d’Occidente nel 476 d.C. La scelta del rap, del latino e la fotografia della scrofa semilanuta (primo simbolo della città)fanno del progetto una piccola opera d’arte contemporanea. Insieme al brano esce un lyrics video ideato dalla stessa Silvia Menni, che contribuisce a presentare il concept del progetto e ad aumentare il valore di tributo alla città di Milano.



Pubblicata il 06/11/2019