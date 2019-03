Max Wilner in uscita con il singolo “Love me do it”

Max Wilner pubblica per Lotus Music il videoclip del singolo Love me do it in uscita il 26 marzo prossimo.

Massimiliano Rinaldi, in arte Max Wilner, nasce a Salerno nel 1980 e si avvicina alla musica attraverso un vecchio violino trovato in casa di suo nonno.

All’età di otto anni inizia a studiare chitarra e canto e contemporaneamente si avvicina all’ascolto della musica rock.

Con il progredire della sua formazione tecnica e l’ascolto sempre più attento del panorama musicale mondiale, inizia a sentire il bisogno di scrivere musica propria e testi propri.

Già all’età di sedici anni il suo cassetto dei pentagrammi inizia a riempirsi di idee, portate in giro, con successo, in vari pub del circondario.

Partecipa a diverse manifestazioni musicali e festival, riscuotendo consenso e un interesse sempre maggiore, fino ad arrivare in diversi studi di registrazione ed iniziare il suo percorso musicale.

Nel 2016 esce il primo singolo: Lucy e dopo breve tempo nelle stesso anno arriva She dance secondo singolo. Country e acustico nel primo caso, hard rock più incisivo nel secondo. Entrambi i brani sono scritti in inglese e i 2 rispettivi videoclip sono stati girati in sala di registrazione.

A fine 2016 nel mese di dicembre esce il terzo singolo, Christmas for you, il cui videoclip viene ambientato sotto le luci Natalizie.

Nel 2017 esce il quarto singolo con videoclip: Lights in the city dallo stile Rock elettronico con tonalità di voce differenti e uno stile “psichedelico”. Successivamente arriva il singolo Luna Blanca, primo brano in lingua spagnola. Ad ottobre dello stesso anno esce Sweet eyes has my girl, brano rock con videoclip. Tutti i brani sono disponibili sugli stores digitali tra cui iTunes.

A dicembre del 2017 Max Wilner interpreta la cover Halleluja del grande e compianto Leonard

Cohen. Il brano viene interpretato da Max, su base originale, sia in lingua inglese che in lingua francese con i rispettivi videoclip.

Nel 2018 esce il nuovo singolo Helene di cui ancora non è stato prodotto il videoclip. Fino ad arrivare nel 2019 con Love me do it.

Tutte le canzoni di Max raccontano donne per le quali l’autore ha nutrito, ricambiato, un profondo sentimento d’amore.

Love me do it è un brano che racconta una storia d’amore tra il cantante ed una ragazza con la quale il rapporto è costituito unicamente da messaggi sul telefonino. I due protagonisti di questa storia non si sono mai incontrati in quanto è tanta la distanza che li separa. Eppure questo magnetismo così prezioso ha tenuto in vita il sentimento senza mai lasciar appassire la speranza che un giorno la vita saprà trovare un modo per farli abbracciare davvero, come merita una coppia di innamorati.

Social e Contatti

Facebook https://www.facebook.com/maxwilnerfanpage/

Instagram https://www.instagram.com/maxrin778/

https://www.youtube.com/channel/UCSa-3sYkmFkDd2y4lp-XC7w

Pubblicata il 22/03/2019