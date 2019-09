Max Deste – è uscito il nuovo singolo “Chiaroscuro”

Dal 23 settembre 2019, Chiaroscuro è in tutti gli stores online e in tutte le piattaforme streaming!

Dopo l’ottima accoglienza della critica dell’album “Ok silenzio” (2018), con il suo nuovo singolo Max Deste conferma la sua tendenza a fondere e ridefinire i vari generi che più lo hanno influenzato in questi ultimi anni: dal punk al rock, dall’elettronica al funk, in una chiave pop originale, fatta di suoni contemporanei, elettronici, in cui spiccano le aree rarefatte e ipnotiche dei sintetizzatori ed i sapienti innesti delle chitarre, il tutto spinto da un groove incalzante, che non ti lascia respirare dall’inizio alla fine.

Questa firma sonora forte valorizza certamente al meglio la sua voce, che ha ormai raggiunto una personalità ben definita, a volte delicata e seducente, altre volte quasi giocosa e naïf, e infine potente e disperata, capace di urlare al mondo le sue emozioni più contrastanti. Sul piano dei contenuti, infine, continua la sua ricerca poetica e filosofica sulla condizione di crisi dell’uomo contemporaneo caratterizzata da situazioni tendenti alla luce, che lasciano sperare, ad altre più oscure e incerte, in una sorta di danza degli opposti. Ma come in passato, il nostro cantautore sembra comunque fiducioso che anche davanti all’imminente crollo, ci sia ancora la possibilità di salvezza. E questa ancora di salvataggio per lui si chiama meditazione.

“L’unica rivoluzione possibile, individuale e collettiva al tempo stesso, è quella di lavorare con la propria mente, riconoscendo le proprie nevrosi, accettandole, superardole, e proponendosi con gentilezza e compassione verso il prossimo”, secondo le parole dell’artista.

Biografia:

Max Deste è uno scrittore e cantautore svizzero. Ha pubblicato romanzi, pièces teatrali, poesie, saggi letterari e storici, oltre a numerose produzioni musicali.

Spotify: https://open.spotify.com/album/4DksfNWU1mOoweh74pDoJX

https://music.apple.com/ch/album/chiaroscuro/1481152658?i=1481152659&l=it

https://www.deezer.com/track/762433802?utm_source=deezer&utm_content=track-762433802&utm_term=3127326584_1569485383&utm_medium=web

www.maxdestefanis.ch

mdestefa1@me.com

Facebook pagina ufficiale: Deste

Youtube: Max Deste

Instagram: #maxdestemusic

Crediti:

Testi e musiche: Max Deste

Arrangiamenti: Roberto Colombo e Riccardo Di Filippo

Mix e master: Heaven Recording Studio (Lugano)

Discografia:

- Chiaroscuro (singolo, autunno 2019)

- Ok Silenzio (album, autunno 2018)

- Dove finisce il giorno (singolo, settembre 2018)

- Ancora estate (singolo, giugno 2018)

- Danzare tra le nuvole (singolo, aprile 2018)

- Segui il tuo respiro (reading musicale live, 2017)

- Show Suprise (reading musicale live, 2013-14)

- Neverdie (Ep, 2013)

- We are the same (singolo, 2013)

- Il tuo cigno è morto (Ep, 2013)

- Rumore primo (Colonna sonora, 2011)

- Solitaire (Ep, 2009)

- Borderline (Album, 2008)

Videoclip:

- Disconnessa (2018)

- Corpi violati (2013)

- Neverdie (2013)

Bibliografia:

- Segui il tuo respiro (Romanzo, 2017)

- Show Surprise (Romanzo, 2013)

- Soldi (Pièce teatrale, Dvd, 2012)

- Le metamorfosi (Trilogia teatrale, 2008-2011)

- I giochi pubblici nella Roma imperiale (Saggio storico-pedagogico-didattico, 2007)

- Chiarori in una notte senza stelle (Raccolta di poesie, 2006)

- Una lettura di Fontamara (Saggio letterario, 2004)