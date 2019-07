Max Arduini arriva a Tarquinia

Sabato 27 Luglio a Tarquinia presso Il Boa Sorte (Località Foce Del Fiume Marta, 01016 Tarquinia VT- 21:30) Max Arduini sarà in concerto con il nuovo album dal titolo La scienza di stare in fila. Sul palco si esibiranno Max Arduini (voce e piano), Costantino Buzi (chitarra acustica) e Paolo Mari (chitarra elettrica).

Poliedrico e sanguigno, come l’ha definito qualcuno, Max Arduini è un cantautore nel senso più pieno della parola: un autore cioè che plasma parole a braccetto con i suoni e che utilizza il verbo come strumento per raccontare e per scolpire storie, personaggi e pensieri. Mettendo la passione in ogni verso e in ogni accordo.

Ogni canzone di Arduini è un po’ come piccolo grande film: paesaggi e personaggi compaiono e attraversano l’ascolto, tracciando emozioni e pensieri. Ravennate d’origine, non a caso, Max si è formato nei circuiti underground del riminese e della Romagna, quella dei locali dove si fa musica la sera, delle fisarmoniche (il bisnonno suonava la fisarmonica), del mare e della nebbia fitta. Cascato su un palco quasi per caso alla fine degli anni ‘80, Max ha oramai alle spalle 30 anni di musica, di quella quotidiana, fatta di palchi e di locali. Fra gli artisti di The best of Demo 2010-11 è il primo classificato del Mei 2011 con La settima casa.

Pubblicata il 25/07/2019