Matteo Cona 4tet in concerto @ L’ Asino che vola

MATTEO CONA QUARTET

presenta il disco “SOMETHING TO DO ON SUNDAY”

30 MARZO L’ASINO CHE VOLA – ROMA

Giovedì 30 Marzo alle 21,30 all’Asino che vola a Roma si terrà il concerto di presentazione di “Something to do on Sunday”, secondo disco del chitarrista, compositore romano Matteo Cona realizzato in quartetto con il sassofonista Augusto Pallocca, il tastierista Carlo Ferro e il batterista Sergio Tentella.

La tracklist del disco si compone di 10 brani originali composti da Cona che raccontano storie vere di persone e dei loro differenti modi di vivere il tempo libero. Un’indagine sul “giorno di riposo”, momento per prenderci cura di noi stessi esprimendo l’individualità uscendo dai dogmi dei media e dal bisogno di essere accettati socialmente.

La ricerca musicale del disco prova a sfuggire i cliché del jazz post-bop seppur accogliendone le grandi innovazioni compositive e timbriche. Lo stile è certamente influenzato da musicisti come Kurt Rosenwinkel, dal quale mutua la ricerca tra jazz e rock con un frequente lirismo tensivo, e Kenny Wheeler che ispira composizioni di ampio respiro e la costante ricerca di un fil rouge che attraversi ogni passaggio dell’opera.

L’efficacia del risultato sonoro si realizza anche grazie al contributo dei musicisti che hanno collaborato alle registrazioni: Augusto Pallocca, una sorta di Jan Garbarek 2.0, Carlo Ferro, coinvolto anche nel ruolo di basso synth che porta la ricerca sonora più’ vicina alla new wave neosoul americana e l’eccezionale tecnica di Sergio Tentella, noto per le sue sperimentazioni nell’elettronica nel groove poliritmico.

il disco è pubblicato dall’etichetta discografica Workin’ Label per la distribuzione di I.R.D.

L’ingresso al concerto è libero.

L’asino che vola è a Roma in via Antonio Coppi 12d tel. 06. 7851563

GUARDA IL VIDEOCLIP > “REMI”

GUARDA IL VIDEO TEASER

WORKIN’ LABEL

Etichetta discografica – Management – Ufficio stampa

www.workinproduzioni.it / workinmusic@gmail.com

JAZZ CONTEMPORARY CLASSIC http://bit.ly/2bZxV6e

SONGWRITERS http://bit.ly/2ce6QjE

Pubblicata il 13/03/2017