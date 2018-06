Masstang, è uscito il nuovo singolo “Il giorno”

A distanza di 4 mesi dal lancio di Perle Nere, esce un nuovo inedito, forse il pezzo più completo dei Masstang, una band che si sta facendo notare per l’originalità, la freschezza e l’energia genuina che propone. La band propone continui step evolutivi, pubblicando una serie di singoli, prodotti insieme a Bonnot, uno dei produttori più talentuosi e meno inflazionati della Penisola (Ricordiamo le sue produzioni per artisti del Calibro di Snoop Dog, M1 Dead Prez, Caparezza, Assalti Frontali, Galup e mlti altri).

Dopo una notte folle arriva “il giorno” dei Masstang. “Questa notte ci ha fatto a pezzi fino all’ultimo respiro…”, secondo le parole della band. Il racconto comincia con questa frase che racchiude in se 1000 storie. La notte è appena passata con il suo strascico di cuori e nasi rotti, bottiglie finite e spaccate, sigarette, cartine, banconote e lenzuola stropicciate.

“In un modo o nell’altro è stata una notte folle che ci ha lasciato i segni addosso, un’immagine dove tutti, chi in un modo chi in un altro, possono rivedersi. Ma siamo sopravvissuti ancora una volta… L’alba del giorno che si affretta ad arrivare è come una promessa, una continua seconda occasione, una nuova chance per i nostri sogni. La luce brucia negli occhi socchiusi, la testa pulsa e proietta flashback delle ore appena passate e guardando la propria faccia allo specchio cerchiamo di catturare quegli attimi che sono già un ricordo… forse! Un nuovo giorno è arrivato, un nuovo giorno da vivere tutto d’un fiato. Dedicata a tutti quelli che vivere il giorno non basta!”, secondo la band.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=TqB6tm6zGGU&feature=youtu.be

Crediti:

Video subject: Masstang & Francesco Agostini

Regia e montaggio: Francesco Agostini

Testi e musica: Masstang

Prodotto da: Bonnot Music & Masstang

Recording: Bonnot Studio

Mix & Master: Bonnot Studio

Artwork: Delli

Biografia:

Dirompente e visionario. Masstang è un progetto assolutamente trasversale, è un sapido mix delle nuove influenze della club culture, un bel crossover di generi di musica eletronica, rap, pop e un richiamo alle origini Rock. Di chiara ispirazione british a band come Rudimental, Nero, Chase n Status e a quello spaccato musicale che sta letteralmente spopolando in altri lidi (in primis Inghilterra).

Ogni canzone diventa un viaggio, passando dalle nebbiose atmosfere autunnali, alle calde vibrazioni della musica da club, rispecchiando la personalità di ognuno dei componenti, che apporta il proprio background musicale.

Line up:

MARI / Marica Bacciardi (Voce)

DELLI / Dante Saudelli (Chitarra + Voce)

MAS JD / Samuele Bozzi (Macchine + Programs)

genere:

Elettronica / Alternativo

curriculum:

Best Arezzo Wave band Marche 2017

Vincitori concorso Play Marche 2017

Un EP remix prodotto nel 2017 “Remix1” (Bonnot Music)

Un disco prodotto nel 2016 “Visioni” (Bonnot Music Good Fellas)

Attività live continua

In programma 2 uscite con nuovi inediti per marzo e giugno 2018

Contatti:

www.masstang.com

Facebook: Masstang band

Youtube: Masstang band

Spotify: Masstang

Soundcloud: Masstang band

Instagram: #Masstang

masstang.band@gmail.com

Dante Saudelli 329.5655833

Pubblicata il 25/06/2018