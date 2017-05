Massimo Ranieri apre l’estate musicale alla Reggia di Caserta

Musica e Reggia, binomio di arte e spettacolo. Un’estate di musica ed emozioni è in arrivo nella splendida cornice del Palazzo Reale di Caserta. Un cartellone pop-jazz prestigioso, messo in piedi dalla Gest Show, società casertana leader nella promozione di eventi, che prenderà il via tra la fine di giugno e la metà di luglio all’interno del primo cortile del sito vanvitelliano.

Al momento sono quattro i concerti confermati, con i biglietti già disponibili in prevendita sui circuiti online Ticketone e Go2 e presso tutte le rivendite abilitate. Inizio scoppiettante con lo showman partenopeo Massimo Ranieri che si esibirà il 29 giugno; il 4 luglio toccherà alla signora della musica d’autore Fiorella Mannoia, reduce dal secondo posto di Sanremo; il 7 luglio sarà la volta dei ritmi jazz di Stefano Bollani; infine il pop cantautoriale di Fabrizio Moro, il 14 luglio, chiuderà la kermesse.

Queste le date certe, per il momento, dopo i rumors dei giorni scorsi. “La stagione – fanno sapere da Gest Show – potrebbe arricchirsi di ulteriori spettacolari iniziative che restano in attesa di essere confermate”.

Stagione pop-jazz alla Reggia di Caserta: ecco le date ufficiali

Musica e Reggia, binomio di arte e spettacolo. Un’estate di musica ed emozioni è in arrivo nella splendida cornice del Palazzo Reale di Caserta. Un cartellone pop-jazz prestigioso, messo in piedi dalla Gest Show, società casertana leader nella promozione di eventi, che prenderà il via tra la fine di giugno e la metà di luglio all’interno del primo cortile del sito vanvitelliano.

Al momento sono quattro i concerti confermati, con i biglietti già disponibili in prevendita sui circuiti online Ticketone e Go2 e presso tutte le rivendite abilitate. Inizio scoppiettante con lo showman partenopeo Massimo Ranieri che si esibirà il 29 giugno; il 4 luglio toccherà alla signora della musica d’autore Fiorella Mannoia, reduce dal secondo posto di Sanremo; il 7 luglio sarà la volta dei ritmi jazz di Stefano Bollani; infine il pop cantautoriale di Fabrizio Moro, il 14 luglio, chiuderà la kermesse.

Queste le date certe, per il momento, dopo i rumors dei giorni scorsi. “La stagione – fanno sapere da Gest Show – potrebbe arricchirsi di ulteriori spettacolari iniziative che restano in attesa di essere confermate”.

L’Ufficio Stampa – Gest Show

Attilio Nettuno – 3493698381 – attilionettuno82@gmail.com

Mappa di Google Ingrandisci

Pubblicata il 31/05/2017