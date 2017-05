Maschi 2.0 è il nuovo singolo delle Calypso Chaos

Maschi 2.0 è il titolo del nuovo singolo della band tutta al femminile Calypso Chaos, da giovedì 4 maggio negli store digitali per Bravo Bis con distribuzione Believe.

Il brano tra pop e rock, racconta il personaggio del nuovo “stallone italiano” che, annoiato dalla vita quotidiana, trascorre il proprio tempo tra vizi e avventure passeggere. Ma cosa succede se s’invertono i ruoli e da cacciatore, il nostro uomo ‘che non deve chiedere mai’, si trasforma improvvisamente in preda? Ecco che tra le note pop-rock di Maschi 2.0, si ribalta la classica circostanza di cui sono oggetto quotidianamente molte donne. Lo sguardo si spinge oltre: la protagonista a sua volta da preda diviene predatrice, si nutre quindi del corpo dell’amante facendolo suo, lo uccide metaforicamente, spogliandolo di tutta la sua virilità, lo rende inerte, regalandogli un punto d’osservazione tradizionalmente ‘femminile’, nel quale specchiarsi e comprendere che ormai ‘il re è nudo’. Ad accompagnare il brano tra strofe e ritornelli melodici non poteva che esserci un videoclip dalle immagini esplicite, guidate dalla mano della regista Luna Gualano. Nelle scene video, la band composta da Laura Avallone (voce e chitarra), Annalisa Baldi (chitarre), Martina Bertini (basso) e Tamara Scacciati (percussioni), accompagna i due protagonisti dal locale dove si conoscono alla camera da letto. Protagonista della scena di sesso è l’attore Antonio Palmese che regala un finale tutto a sorpresa.

il video Maschi 2.0

