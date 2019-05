Maryan: una nuova brillante aggiunta alla scena AOR femminile

Art Of Melody Music & Burning Minds Music Group sono orgogliosi di annunciare l’accordo discografico con la cantante Maryan, per la registrazione e pubblicazione del proprio album di debutto ufficiale. Di origini Italiane, Maryan ha mosso i suoi primi passi nella scena rock/metal in qualità di vocalist in diverse band, venendo notata dal cantante e produttore Davide “Dave Rox” Barbieri. Dave la propose immediatamente all’attenzione del produttore e A&R di Burning Minds Music Group, Pierpaolo “Zorro” Monti, che strabiliato dal suo talento canoro non perse tempo nel contattarla per discutere di una possibile collaborazione artistica.

Zorro afferma: “Essendo in prima persona un grande fan delle band AOR con voce femminile, ho cercato per anni, in lungo e in largo, una nuova cantante di grande prospettiva da proporre all’interno della scena in questione. Maryan rappresenta esattamente tutto quello che ho sempre immaginato, e sono sicuro che con il proprio talento sarà in grado di muovere alcune onde significative all’interno del nostro amato mondo del rock melodico“.

Maryan aggiunge: “Questo particolare momento conta davvero molto per me. Rappresenta infatti il coronamento di una mia lunga e personale ricerca interiore, all’interno della quale ho finalmente capito qual è il posto che la musica occupa nella mia vita. Il mio amico ed insegnante, Davide Barbieri, ha giocato in tutto questo un ruolo fondamentale. Mi ha introdotto infatti all’interno della famiglia di Burning Minds, e sa esattamente come ottenere il massimo dalla mia voce. In questo gruppo ho potuto poi trovare artisti appassionati, che sono in totale armonia con la bellezza della musica. Non ultimo, sto apprezzando in maniera particolare la mia collaborazione con Pierpaolo Monti, sia dal punto di vista artistico che umano. Questo accordo discografico rappresenta per me qualcosa di davvero entusiasmante, anche perché, grazie all’esperienza di Dave e Zorro in fase di produzione, sono certa che riusciremo insieme a creare qualcosa di veramente esplosivo“.

Maryan sarà accompagnata in questa avventura da musicisti di grandi qualità, che metteranno a disposizione la propria esperienza durante le registrazioni del suo debut album. Al suo interno sarà presente anche il contributo, a livello di scrittura, di alcuni tra i più apprezzati compositori della scena rock melodica attuale, tra cui Niclas Olsson (Sapphire Eyes, Alyson Avenue), Davide “Dave Rox” Barbieri (Wheels Of Fire, Raintimes, Charming Grace), Pierpaolo “Zorro” Monti (Shining Line, Raintimes, Charming Grace), Gianluca Firmo (Room Experience, Firmo), Alessandro Broggi (Airbound), Marcello Spera & Andrew Trabelsi (Alchemy), Lorenzo Nava (Streetlore), la band dei Mindfeels e molti altri ancora. Non mancherà inoltre un vero e proprio supporto d’autore per quanto concerne le liriche dei vari brani, le quali saranno co-scritte e supervisionate nella loro totalità dallo scrittore Britannico Peter Darley.

L’album è attualmente in fase di registrazione sotto la supervisione tecnico/artistica dei produttori Pierpaolo “Zorro” Monti & Davide “Dave Rox” Barbieri, mentre le importanti fasi di mix e master saranno affidate alle sapienti mani del rinomato ingegnere del suono Roberto Priori (Danger Zone, Raintimes, Wheels Of Fire). Il primo singolo ufficiale, “Like A Dragonfly“, sarà rilasciato ufficialmente nelle prossime settimane.

Pubblicata il 16/05/2019