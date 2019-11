Maryan: pubblicato il secondo singolo “Turn Of The Tide”

Art Of Melody Music & Burning Minds Music Group sono orgogliosi di annunciare l’uscita digitale di “Turn Of The Tide“, secondo singolo ufficiale della cantante AOR Maryan. Il brano è stato scritto dal brillante team Scandinavo composto da Ulrick Lönnqvist (Code Red), Ken Sandin (Alien) & Pete Alpenborg.

Acquista in digitale / Ascolta in streaming “Turn Of The Tide“: http://www.burningmindsgroup.com/art-of-melody-music/buy/123

Youtube audio streaming: https://youtu.be/ghWW2dG4UkI

Il compositore Ulrick Lönnqvist dice: “Con il trio composto da Me, Pete e Ken ultimamente abbiamo co-scritto un paio di canzoni, tra cui proprio ‘Turn Of The Tide‘. Dopo un consistente numero di brani scritti singolarmente in passato per nomi ben noti nella scena melodica, come ad esempio Alien, DaVinci, Find Me, First Signal, Creye, Bad Habit e Kee Of Hearts e altri ancora, ci siamo resi conto di come la collaborazione del nostro team di lavoro fosse veramente fruttuosa. Felici del risultato, abbiamo subito pensato che ‘Turn Of The Tide’ sarebbe stata perfetta per il talento vocale di Maryan“.

Maryan aggiunge: “Ho sempre adorato l’idea della musica come collaborazione, e in questo caso sono stata onorata di mettere le mie abilità a disposizione di un team internazionale di tale talento. Credo che questa canzone rappresenti l’amore in una maniera non convenzionale, focalizzandosi sul momento in cui nostalgia e desiderio sono legati insieme in un modo del tutto inusuale ma vero“.

“Turn Of The Tide” è stata mixata e masterizzata da Roberto Priori nei suoi Pristudio, mentre l’artwork digitale è stato creato da Aeglos Art (Airbound, Raintimes, Michael Kratz, Alchemy, Wheels Of Fire). Maryan è stata supportata nelle registrazioni da un team strumentale di assoluto livello, lo stesso dietro al grande successo di fan e critica dell’ultimo album in studio dei Wheels Of Fire, “Begin Again“: Davide “Dave Rox” Barbieri (Tastiere e Cori), Stefano Zeni (Chitarre), Marcello Suzzani (Basso) e Fabrizio Uccellini (Batteria).

Maryan presenterà dal vivo “Turn Of The Tide” ed il suo precedente singolo, “Like A Dragonfly“, in uno speciale set dal vivo il prossimo 6 Dicembre 2019 allo Slaughter Club (Paderno Dugnano – MI), supportata dalla nuova sensazione della scena hard-melodica tricolore, gli Alchemy. Entrambi saranno ospiti speciali durante il release party ufficiale di “Native Soul“, il nuovo atteso studio album del potente combo hard-rock nostrano, gli Edge Of Forever.

Line-up:

Maryan: Voce e Backing Vocals

Davide “Dave Rox” Barbieri: Tastiere e Backing Vocals

Stefano Zeni: Chitarre

Marcello Suzzani: Basso

Fabrizio Uccellini: Batteria

“Native Soul” release party ufficiale: EDGE OF FOREVER + ALCHEMY + MARYAN

https://www.facebook.com/events/2497832943797073

https://www.facebook.com/maryanofficialpage

https://www.facebook.com/artofmelodymusic

http://www.burningmindsgroup.com/art-of-melody-music

https://www.instagram.com/burning_minds_music_group

Pubblicata il 28/11/2019