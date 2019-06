Maryan: fuori il primo singolo “Like A Dragonfly”

Art Of Melody Music & Burning Minds Music Group sono orgogliosi di annunciare la release digitale di “Like A Dragonfly“, singolo di debutto ufficiale della cantante Maryan. Il brano, scritto da Pierpaolo “Zorro” Monti & Davide “Dave Rox” Barbieri (con il supporto dello scrittore britannico Peter Darley dal punto di vista del testo), tratta un tema tristemente diffuso nella società attuale.

VIDEO: https://youtu.be/XLTbh0GX4oI

Acquista in digitale / Ascolta in streaming “Like A Dragonfly“ ora:

http://www.burningmindsgroup.com/art-of-melody-music/buy/112

Il produttore e compositore, Pierpaolo “Zorro” Monti, dice: “Questo brano è, senza dubbio, uno dei più profondi ed importanti che ho scritto nella mia intera carriera artistica. Il pezzo narra la storia di una persona che sta lottando con tutte le proprie forze contro l’anoressia, affrontando quei demoni che cercano di uccidere il cuore, la mente e l’anima di coloro che sono coinvolti in questa terribile battaglia. Molte persone pensano che i soggetti affetti da anoressia (ed altri disordini alimentari) usino questa condizione solo come espediente per attirare l’attenzione su sé stessi: questo è assolutamente lontano dalla verità. Tali soggetti, infatti, si trovano a combattere da soli contro una delle più malvagie e negative condizioni che possono colpire un essere umano. Spero davvero che questo brano possa, in qualche modo, fungere da vero e proprio tramite per sensibilizzare ognuno di noi nei confronti di queste terribili situazioni, con l’obiettivo di prestare il proprio aiuto a tutti i soggetti che dovessero averne bisogno“.

Maryan aggiunge: “ ‘Like A Dragonfly‘ è stata ispirata da un tema veramente scottante, motivo per cui ho voluto approcciarmi a questo lavoro sin dal principio con tutto il rispetto e la sensibilità possibili, maturando un continuo e notevole crescere di emozioni nel cantare ogni singola parola del testo. Il brano in questione, infatti, parla anche di me, e credo che parli anche di ognuno di noi nel momento in cui cerchiamo dentro di noi la forza per liberarci delle catene in cui talvolta ci auto-imprigioniamo. Per me è stata davvero una profonda e fortissima esperienza”.

“Like A Dragonfly” è stata mixata e masterizza da Roberto Priori nei suoi Pristudio, mentre l’artwork digitale è stato creato da Aeglos Art (Airbound, Raintimes, Michael Kratz, Alchemy, Wheels Of Fire). Il video ufficiale è opera di Moviedel Productions, e vede coinvolti nel ruolo di attori Melissa Di Cianni, Maryan & Alessandro Quadrelli. Il make-up è a cura di Alessia Bossi Makeup Artist.

Maryan eseguirà dal vivo “Like A Dragonfly” il prossimo 8 Giugno 2019 al Dedolor Music Headquarter, in occasione della seconda attesa edizione del “Rock Temple Festival“. Le registrazioni dell’album di debutto sono attualmente in atto sotto la supervisione artistica dei produttori Pierpaolo “Zorro” Monti e Davide “Dave Rox” Barbieri. La data di uscita ufficiale verrà diramata nei mesi a venire.

Rock Temple Festival:

https://www.facebook.com/events/361020461420368/

Web/Social Links:

https://www.facebook.com/maryanofficialpage

https://www.facebook.com/artofmelodymusic

http://www.burningmindsgroup.com/art-of-melody-music

https://www.instagram.com/burning_minds_music_group

Pubblicata il 04/06/2019