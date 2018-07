Mario Grande pubblica “In qualche angolo di me”, online il nuovo singolo e video

“In qualche angolo di me” è il titolo del nuovo singolo del cantautore romano Mario Grande. Il brano rivisita in chiave moderna la tradizione della scuola cantautorale italiana, con un arrangiamento essenziale impreziosito dai cori diretti da Fabrizio Palma (vocalist per Michael Bolton e Pino Daniele) che sottolineano proprio quell’atmosfera che fa da cornice a questa storia fuori dal tempo. Il tocco alla batteria è di Cristiano Micalizzi (già al fianco di Eros Ramazzotti e Laura Pausini) e il basso è nelle mani dello storico musicista Elio Buselli, collaboratore dell’Eric Clapton italiano, Roberto Ciotti.

Il brano racconta la storia di una distanza fra due persone che appartengono a mondi lontani. Lui, interpretato dallo stesso Mario Grande, cammina per il Village di New York senza una meta e lei, l’attrice e ballerina Eleonora Di Miele (CentoVetrine, Carabinieri, Domenica In) si trova in Italia, in una romantica città di provincia. Le suggestive immagini che accompagnano questa ballad dal sapore vintage sono state realizzate dallo stesso Grande, che anche in veste di regista ha voluto raccontare a 360° il suo punto di vista artistico.

“Ho voluto raccontare il contrasto fra due mondi distanti -racconta l’artista-, due universi paralleli, che nella quotidianità della solitudine dei due protagonisti sono comunque vicini. Il clima invernale e romantico del Village di New York e quello sereno e primaverile della bella città di provincia italiana sono il teatro di queste emozioni. Anche questa volta ho deciso di realizzare personalmente le immagini che la mia musica evoca in me. L’attrice che ho scelto, Eleonora Di Miele, si è calata perfettamente nel ruolo grazie alla sua grande espressività. La suggestione e il messaggio che vorrei trasmettere è che al di fuori del tempo e dello spazio c’è sempre un luogo dove ci si può incontrare ed è quello potente della nostra mente e del nostro cuore”.

https://www.youtube.com/watch?v=tNZmbZmrSa0&t=192s

Pubblicata il 16/07/2018