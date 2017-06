MARIANTONIA CASTALDO “HELLO HELLO” È IL NUOVO BRANO DANCE COLONNA SONORA DEL NUOVO FILM DI MASSIMO CECCHERINI

“Hello Hello” è la colonna sonora di “Smile Factor”, il film di prossima uscita che vede alla regia Igor Biddau e come protagonista d’eccezione il comico ed attore toscano Massimo Ceccherini. Il singolo, scritto da Francesco Comunale, grazie ad un sound dance fresco e dinamico, si appresta a far ballare e divertire per tutta l’estate.

Etichetta: Highlights

BIO

Mariantonia Castaldo nasce a Casalnuovo di Napoli. Ha da sempre avuto una fervida attività concertistica, oltre che aver partecipato a svariati concorsi a livello regionale tra cui il Festival internazionale di Airola dove vince con punteggio 100/100. Nell’anno 2016 partecipa al concorso “Una voce per Sanremo” tenuto al teatro Ariston di Sanremo, vincendo il 1° posto su 120 concorrenti. Sempre nell’anno 2016 arriva in semifinale al Festival diCastrocaro. Qui conosce il musicista, compositore e produttore musicale Francesco Comunale col quale si avvia subito una collaborazione che sfocia nella realizzazione del brano “Hello Hello”, contenuto nella colonna sonora del film “Smile Factor” con Massimo Ceccherini.

Contatti e social

Pubblicata il 14/06/2017