Marck Ilary: Primera Vez è l’ultimo singolo

Marck Ilary ha iniziato nel 2009 quando ha assistito al funerale di Michael Jackson . Vedendo tutto quello che aveva fatto in vita quell’artista ha capito che anche lui avrebbe voluto usare la musica come mezzo di trasporto per emozioni e messaggi verso gli altri.

Ha iniziato a comporre come gioco solo per vedere cosa ne sarebbe uscito fuori, ma quando ha sentito che era venuto fuori qualcosa di orecchiabile ha voluto continuare a creare nuova musica.

«Devo molto a questo artista che seguo da quando ero piccolo e mia madre mi faceva ascoltare le sue canzoni su un suo disco in macchina e dopo la sua morte mi ci sono avvicinato ancora di più cercando di imitarne anche i passi.» spiega Marck Ilary.

Per quanto riguarda il reggaeton, Marck l’ha scoperto mentre era a Miami e in un locale ha sentito per la prima volta questo genere e gli è piaciuto subito: ha iniziato a ballarlo in una scuola e di conseguenza a comporre brani. Le sue ambizioni in campo musicale sono di riuscire a trasmettere tutto se stesso e i suoi pensieri o riflessioni attraverso il canale musicale, comunicando sentimenti e evocando emozioni nell’ascoltatore sperando di arrivare al cuore di un pubblico più vasto possibile affinché i suoi messaggi siano incontenibili.

Nel 2019 Marck Ilary pubblica il brano Primera Vez che parla di una relazione conclusa ma di un amore forse mai terminato. Non c’è modo di cancellare quello che è stato ma quando sai che sotto sotto c’è ancora del sentimento questo ti spinge a non smettere di provare e combattere perché quell’amore non svanisca poi del tutto. Il chorus invoca il ricordo della “primera vez” dei protagonisti del brano, ossia la prima volta che sono stati insieme, perchè il ragazzo sa bene che non ci sarà mai qualcuno che porterà le stesse emozioni all’altra persona come quando sono stati insieme quella volta, anche se ora c’è un’altra persona nella vita della ragazza.

Primera Vez è una lotta per riconquistare quell’amore che è stato perso, un amore che anche se non meritato spetta solo a quella persona anche se ci sono altri di mezzo. È una storia ispirata da esperienze di vita anche personali dell’Autore, quando un tradimento o la trascuratezza del partner portano a perdere qualcosa che scopri essere importante solo quando non c’è più.

Pubblicata il 31/05/2019