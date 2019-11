Marck Ilary: Addicted To Your Love, il nuovo singolo

Marck Ilary pubblica il nuovissimo brano dal titolo Addicted To Your Love. Dopo il successo dell’esperimento reggaeton dell’album Primera Vez è il turno del nuovo singolo del ventiseienne cantautore romano che dopo il genere latino passa al Pop/R&B seguendo l’illustre influenza del re del pop Michael Jackson che l’ha accompagnato sin dalla sua infanzia, segnando l’inizio di un nuovo progetto per il giovane cantante che torna sulla scena con una produzione fresca, coinvolgente e romantica.

Guarda il video:

https://youtu.be/F-O7I6vsFNM

Marck Ilary ha iniziato nel 2009 quando ha assistito al funerale di Michael Jackson. Vedendo tutto quello che aveva fatto in vita quell’artista ha capito che anche lui avrebbe voluto usare la musica come mezzo di trasporto per emozioni e messaggi verso gli altri.

Ha iniziato a comporre come gioco solo per vedere cosa ne sarebbe uscito fuori, ma quando ha sentito che era venuto fuori qualcosa di orecchiabile ha voluto continuare a creare nuova musica.

«Devo molto a questo artista che seguo da quando ero piccolo e mia madre mi faceva ascoltare le sue canzoni su un suo disco in macchina e dopo la sua morte mi ci sono avvicinato ancora di più cercando di imitarne anche i passi.» spiega Marck Ilary.

Addicted To Your Love uscito il 21 novembre per Kate Creative Studio, è un brano che ci racconta di un amore in puro stile catulliano alla “odi et amo” negli aspetti della vita quotidiana tra litigi e ricongiungimenti ma rimanendo sempre legati, pur distanti, da un sentimento che da assuefazione come fosse una droga a cui anche se tentiamo di resistere non riusciamo.

Il nuovo singolo di Marck Ilary è disponibile su tutte le migliori piattaforme di streaming, su Youtube e sui digital stores.

Ascolta il brano su Spotify: https://open.spotify.com/track/4R1Jmmez4AqCBWQvznnbGk?si=wZXRJcxVSv-LUPZNjhZzog

Pubblicata il 24/11/2019