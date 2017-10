Manuel Auteri torna con Dottor Amore: singolo e video

Manuel Auteri torna dai suoi fans con un nuovo imperdibile singolo intitolato Dottor Amore, per l’etichetta SanLucaSound in rotazione radiofonica dal 23 ottobre e il video è disponibile su youtube.

Manuel Auteri, cantautore discografico, fondatore dell’etichetta discografica SanLucaSound, ha all’attivo 3 album, “Le mie abitudini”(2006), che vedeva la partecipazione come autore di Gatto Panceri e Pia Tuccitto, anche autrice di E.. di Vasco Rossi, “2T” (2009) un disco di collaborazioni importanti tra cui Iskra Menarini, Ricky Portera, Leandro Barsotti, Faso di Elio e le storie tese, Valerio Zelli degli Oro, l’americano Dirk Hamilton e molti altri, COF (2014) un disco prodotto da Max Marcolini, arrangiatore di Zucchero Fornaciari.

Supporter negli anni di Gatto Panceri, Ivana Spagna e di Zucchero Fornaciari in occasione del sesto raduno internazionale del Fans Club, ha partecipato a Sanremo giovani nel 2009.

Da anni supervisore artistico e produttore insieme al fratello d’arte Renato Droghetti.

Dopo l’ultimo singolo estratto da COF nel 2014 ha partecipato ad iniziative discografiche a scopo benefico e torna nel 2017 con un nuovo singolo dal titolo Dottor Amore, canzone che anticipa il suo quarto progetto discografico previsto per il prossimo anno.

Dottor Amore parla di un paziente che ha bisogno di un dottore, un dottore però difficile da trovare, un dottore che sappia curare l’amore trovandone una soluzione. In realtà questo dottore non esiste ed è per questo che forse il vero Dottor Amore risiede dentro ad ognuno di noi. Siamo noi l’artefice dell’amore, noi che dobbiamo darci in ogni cosa per poter trasmettere questo sentimento in maniera più ampia possibile.

Dottor Amore di Manuel Auteri è disponibile su tutti i migliori digital stores e sarà in rotazione radiofonica sui circuiti nazionali dal 23 ottobre. Sempre il 23 ottobre è stato rilasciato su youtube il video ufficiale del singolo di Manuel Auteri che anticipa l’uscita del suo quarto album prevista per il 2018.

Il 28 Ottobre al teatro del Navile di Bologna (storico teatro dove si esibiva Lucio Dalla) Manuel presenterà in acustico alcuni suoi brani tra cui anche Dottor Amore.

Guarda il video qui: https://youtu.be/EwPuvQNWkOw



Credits

Dottor Amore è prodotto da Manuel Auteri, Renato Droghetti e Max Marcolini

Line Up:

Manuel Auteri: Chitarre Acustiche, elettriche e Logic Programming

Renato Droghetti: Programmazioni tastiere, DP Programming

Max Marcolini: Basso, chitarre acustiche, elettriche Logic Programming

Registrato presso: SanLucaRecording (Bo) da Renato Droghetti e Manuel Auteri e presso Art Music Studio da Max Marcolini

Masterizzato presso Art Music Studio da Max Marcolini

Realizzazione grafica: Ana Ortega Moral

Manuel suona chitarre di Santa Cruz Guitar Company

Credits Video

La regia del video è di Rodolfo Rod Mannara, video maker ufficiale SanLucaSound.

Sceneggiatura: Manuel Auteri

Produzione artistica e arrangiamenti del brano: Max Marcolini, Renato Droghetti, Manuel Auteri

Ringraziamenti:

Rodolfo Rod Mannara, Federica Lecce, Monica Grimaldi, Let’s Go Now, Terence Scarpetta, Renzo Cucurnia, Arianna Ricci, Valentina Strolongo, Donato Cellini, Abele, Diana Bartolomeo, Luca Boncori (Luke)

Il video è stato girato tra Bologna e Ozzano dell’Emilia.

Info: https://www.facebook.com/manuelauteriofficial – www.manuelauteri.it

Pubblicata il 26/10/2017