“Malatia” il nuovo singolo di Khen

Dopo il successo del primo singolo “Cazzimma“, che in pochi mesi ha superato il 19k di ascolti su Spotify, il giovane rapper napoletano Khen pubblica il suo secondo singolo “Malatia” (già ad oltre 10k di ascolti su Spotify) sempre con l’etichetta Digital Distribution Bundle, sub label dedicata alla musica emergente italiana della storica etichetta discografica TRB rec di Andrea Tognassi.

Il protagonista di questo nuovo brano è l’amore, inteso come malattia; seppur sia evidente la natura alle volte sbagliata dei rapporti, spesso non si può fare a meno di frequentare una persona: una passione incontrollabile, di cui non si può fare a meno come di una droga.

Un’artista emergente da tenere sicuramente d’occhio per il futuro!

More infos: https://ffm.to/khen_malatia

Pubblicata il 14/01/2020