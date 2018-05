Magnetix: nuovo singolo per Sonic Radiation

Da Dallas (Texas) arriva la musica di Sonic Radiation nome d’arte di Todd Last, un artista solista che dal 2003 crea musica dance elettronica emozionante, moderna e sperimentale.

Sonic Radiation presenta il nuovo singolo che si intitola Magnetix ed è disponibile dal 25 maggio 2018 in tutto il mondo sui migliori digital stores.

Con un occhio al passato e uno al futuro, Sonic Radiation compone una interessante musica dance elettronica che è intrigante e accattivante allo stesso tempo pur restando fedele alle radici del suo genere.

Da sempre si ispira a gruppi di Industrial music come i Front 242 e Front Line Assembly, o a gruppi electro come The Crystal Method e Astral Projection estrapola da questi musicisti lo stile che unisce synth grooves e beat per produrre un suono unico e irripetibile utilizzando le più moderne tecnologie di computer music.

Mentre crea in maniera costante nuovi strumenti per il dj moderno e reinterpreta progetti di remixing, Sonic Radiation forgia la sua visione futuristica della musica elettronica. Una visione che è iniziata sperimentando per due anni la creazione di musica ad alta energia pubblicata come The 121 Project.

Estratto dall’EP Helix e da Dimixides e pubblicato per la IUnknown Records, il nuovo singolo Magnetix lo si può scaricare da tutti i migliori digital stores.

Ascolta il brano qui: https://www.youtube.com/watch?v=P2wzxJncIn0

Info: https://www.facebook.com/sonicradiation/

Pubblicata il 24/05/2018