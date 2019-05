“Maglione Rosso” il nuovo singolo di Stephanie

Stephanie ha pubblicato Maglione Rosso il suo nuovo singolo, selezionato per il MAIONESE project promosso dall’etichetta Matilde Dischi, che, attraverso un lavoro mirato di scouting, sostiene gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie.

Stephanie ha 23 anni ed è una cantautrice. Quando scrive racconta il suo quotidiano cercando sempre di essere semplice usando però parole che possano in qualche modo renderla unica e particolare. E’ una persona molto emotiva e l’unico modo per esprimere a pieno quello che prova è il canto. A volte quando è in mezzo alla gente tende a isolarsi nel suo mondo e risulta agli altri un po’ distratta e disattenta. Questa particolarità caratteriale Stephanie la descrive spesso nelle sue canzoni perché le piace raccontarsi in ogni sua sfaccettatura. Da qualche anno fa anche l’artista di strada per farsi conoscere.

«Sapere che la mia musica, anche solo per un attimo, può rendere felice una persona - racconta Stephanie - è la mia più grande soddisfazione. E’ un mestiere che non va improvvisato, devi avercelo dentro, devi essere predisposto. Io sono nata per cantare.»



Maglione Rosso descrive il modo di vivere i sentimenti dell’Autrice attraverso i piccoli gesti quotidiani. Nella canzone infatti sono presenti alcune similitudini e paragoni che mettono a confronto l’amore con azioni giornaliere come per esempio fare il bucato: “Certi sentimenti vanno lavati col trattamento delicato” canta infatti Stephanie. Maglione rosso è una canzone autoironica e divertente che allo stesso tempo racchiude un significato profondo.

Il brano Maglione Rosso di Stephanie farà parte della Playlist Spotify di Matilde Dischi intitolata MUSICA RANDAGIA e distribuita da ARTIST FIRST nell’ambito del MAIONESE Project.

Credits

Autore: Stephanie con la collaborazione e firma SIAE di Yassmine Jabrane, Fabio Coppini e Davide Maggioni

Etichetta: Matilde Dischi

Cos’è il MAIONESE Project

Matilde Dischi di Davide Maggioni presenta un progetto nato per dare una possibilità a tutti quei ragazzi talentuosi che restano sepolti nel web senza riuscire a far sentire le loro canzoni selezionando attraverso un lavoro mirato di scouting, gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie, che entreranno a far parte di MAIONESE Project.

Questo progetto nasce con la finalità di dare un’opportunità reale e concreta a tutti i ragazzi che dopo aver investito tempo, denaro, sogni ed energie, realizzando il proprio demo o il proprio disco autoprodotto, non sanno come muoversi per promuovere e distribuire in modo serio e professionale la loro musica.

Matilde Dischi metterà a disposizione la sua struttura, le sue competenze e la sua esperienza al servizio dell’artista stesso. Ogni artista scelto, infatti, sarà lavorato individualmente e verrà “traghettato” verso un percorso di promozione, ufficio stampa, booking e distribuzione digitale, così da poterne valorizzare al meglio le potenzialità. Ogni 20 cantanti selezionati Matilde Dischi inoltre, realizzerà una Playlist Spotify intitolata MUSICA RANDAGIA distribuita da ARTIST FIRST, e gli artisti che avranno riscosso maggiori consensi di pubblico e di visibilità, entreranno di diritto nel ROSTER di Matilde Dischi (www.matildedischi.it).

Social, info e contatti

Stephanie

Matilde Dischi

Pubblicata il 15/05/2019